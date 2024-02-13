女子獨攀雪山墜谷尋獲時已罹難 直升機吊掛遺體交家屬
一名林姓女子11日單獨攀爬雪山，不慎於凱蘭特崑山北峰邊坡滑落，整個人摔落山谷，苗栗縣消防局獲報，由空勤總隊協助將搜救人員吊掛至雪山北峰並挺進座標搜索，12日下午發現林女蹤跡，但林已經罹難，空勤於今天上午11點將大體吊掛至台中東勢河濱公園，交接給家屬。
消防局指出，苗栗指揮中心於11日晚間7點接獲民眾（戶外安全推廣協會）報案，指林女獨攀雪山，在凱蘭特崑山北峰邊坡滑落，林女身上攜帶Inreach設備自動發送座標回傳定位，由空勤協助將搜救人員吊掛至雪山北峰後挺進座標搜索。
消防局指出，搜救人員於12日下午3點15分發現已罹難，今天上午11點53分由空勤將林女大體吊掛至台中東勢河濱公園，交接給家屬。
這次搜救共出動14人，分別為消防人員4人、新板義消3人、台灣樂山協會1人、雪霸服勤志工2人、山盟協會志工2人、雪霸處保育巡查員1人及雪警隊1人，目前往三六九營地集結準備下山。
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