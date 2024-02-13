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領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙
新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時，林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話，並表示對方要她向行員誆稱是要買車。警方立即告知這是詐騙手法，林女才恍然大悟，保住70萬元積蓄。
據了解，險些遭詐騙的林姓女子日前加入投資LINE群組，偽裝成投資老師的詐騙集團成員不斷鼓吹投資虛擬貨幣可快速獲利，林女一時心動聽從詐騙集團指示前往銀行欲臨櫃提款。所幸行員機警報警並與警方合力勸說，方才保住林女的積蓄。
汐止警方表示，據統計今年1月共接獲銀行通報3次詐欺攔阻案件，成功攔阻詐騙款項共計84萬5000元。詐騙集團利用老梗詐騙手法將民眾騙得暈頭轉向，並聽從詐騙電話指示到銀行臨櫃匯款或提領現金，所幸銀行行員察覺有異通知警方到場，協助民眾識詐、阻詐，免於荷包失血之苦。警方呼籲如遇到疑似遭詐騙之情形，應立即向警方聯繫。
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