領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙

新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時，林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話，並表示對方要她向行員誆稱是要買車。警方立即告知這是詐騙手法，林女才恍然大悟，保住70萬元積蓄。

據了解，險些遭詐騙的林姓女子日前加入投資LINE群組，偽裝成投資老師的詐騙集團成員不斷鼓吹投資虛擬貨幣可快速獲利，林女一時心動聽從詐騙集團指示前往銀行欲臨櫃提款。所幸行員機警報警並與警方合力勸說，方才保住林女的積蓄。