快訊

iPhone快沒電…手機還無法充電或充電速度變慢 這6招方法快試試

乾隆穿什麼？清宮龍袍的時尚文化史

富國島遭丟包旅客 年代旅遊：明搭3班機全數回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時，林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話，並表示對方要她向行員誆稱是要買車。警方立即告知這是詐騙手法，林女才恍然大悟，保住70萬元積蓄。

據了解，險些遭詐騙的林姓女子日前加入投資LINE群組，偽裝成投資老師的詐騙集團成員不斷鼓吹投資虛擬貨幣可快速獲利，林女一時心動聽從詐騙集團指示前往銀行欲臨櫃提款。所幸行員機警報警並與警方合力勸說，方才保住林女的積蓄。

汐止警方表示，據統計今年1月共接獲銀行通報3次詐欺攔阻案件，成功攔阻詐騙款項共計84萬5000元。詐騙集團利用老梗詐騙手法將民眾騙得暈頭轉向，並聽從詐騙電話指示到銀行臨櫃匯款或提領現金，所幸銀行行員察覺有異通知警方到場，協助民眾識詐、阻詐，免於荷包失血之苦。警方呼籲如遇到疑似遭詐騙之情形，應立即向警方聯繫。

汐止警方即時到場，阻止另1名老翁被騙。記者黃子騰／翻攝
汐止警方即時到場，阻止另1名老翁被騙。記者黃子騰／翻攝
林姓女子向汐止警方坦承是要投資虛擬貨幣。記者黃子騰／翻攝
林姓女子向汐止警方坦承是要投資虛擬貨幣。記者黃子騰／翻攝

汐止 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

美證管會查併購推特案 法官下令馬斯克出面作證

女賣特斯拉稱原版件無肇事 遭戳破公審買家遭判刑　

要買要快！特斯拉美國市場特定Model Y「限時降價」1,000美元

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

相關新聞

直播主晚安小雞柬埔寨詐騙園區直播失聯 刑事局：未接獲家屬報案

台灣直播主「晚安小雞」昨天晚間在柬埔寨的凱博園區開直播，根據直播畫面，晚安小雞遭發現後疑遭穿著迷彩褲人士毆打後，直播中斷...

男頂不住過年壓力離家出走 桃警初三尋回助團圓

桃園31歲廖姓男子由於交友與婚姻觀念與家裡長輩不同，年前發生爭吵憤而離家出走，從小年夜至大年初二躲在網咖、三溫暖，母親等...

西濱後龍路段火燒車 警方：今返鄉要確實檢查車輛

一輛轎車11日上午9點多行經西濱快速道路南下105.4公里側車道匯入口處、苗栗縣後龍鎮路段，因不明原因火燒車，警方獲報趕...

驚見前有警察臨檢酒駕男急換女友騎 土城警識破逮人

新北市土城警方日前深夜在城林橋上執行路檢時，發現1輛雙載電動自行車在路檢點前100公尺處停下，騎士疑似正在與乘客交換駕駛...

滿載氫氣槽車與逆向小客車貢寮對撞 幸氫氣未滲露

大年初四，新北市貢寮興隆街發生一起對撞意外，一輛營業貨櫃曳引車沿台2線基隆往宜蘭方向時，與一輛逆向自小客車對撞，幸槽車載...

領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙

新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。