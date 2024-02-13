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新北土城加油站驚傳火警 辦公室竄黑煙消防馳援灌救

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區金城路三段1間加油站，今天上午11時許突然發生火警，黑煙不斷從位於2樓的辦公室竄出，新北市消防局獲報不敢大意派遣大批人車前往灌救，消防人員到場佈設水線灌救，不到10分鐘就將火勢撲滅，所幸火勢並未延燒到加油站，也無人員傷亡，燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待火調人員調查。

據了解，當時火警發生時加油站員工都在1樓進行加油工作，渾然不知2樓辦公室起火，路過民眾發現加油站2樓冒出黑煙後趕緊提醒，加油站員工才趕緊報警。新北市消防局派遣6分隊前往灌救，一方面佈線防護加油站避免火勢擴大，另1組消防員則進入起火的2樓辦公室灌救，10分鐘內就將火勢完全撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，初步研判起火物應為電器用品，確切起火原因待火調人員鑑定中。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，用電安全要注意，插座不可過載，避免多個插頭使用於同一個延長線而超載；電器使用完最好關閉電源並拔除插座；定時檢查電線，如外皮損毀請立即更換以免發生火災。

土城區金城路上1間加油站今天上午11時許發生火警。圖／擷取自GOOGLE地圖
土城區金城路上1間加油站今天上午11時許發生火警。圖／擷取自GOOGLE地圖
土城加油站今天上午發生火警，濃煙不斷從2樓辦公室竄出。記者黃子騰／翻攝 謝謝
土城加油站今天上午發生火警，濃煙不斷從2樓辦公室竄出。記者黃子騰／翻攝 謝謝
土城加油站今天上午發生火警，濃煙不斷從2樓辦公室竄出。記者黃子騰／翻攝 謝謝
土城加油站今天上午發生火警，濃煙不斷從2樓辦公室竄出。記者黃子騰／翻攝 謝謝

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