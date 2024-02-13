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影／住家吵鬧警上門查獲麻將賭場 女屋主被逮辯揪友尾牙吃刈包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北警方日前獲報三重區一處住家裡太吵鬧，警方上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依賭博罪嫌移送法辦，現場8名賭客依違反社維法裁罰。

新北警方日前獲報三重區自強路二段一處住家裡太吵鬧，疑暗藏賭場，員警登門查緝，當場逮捕負責人王女（45歲）及賭客共8人，查扣賭資5萬1400元、抽頭金1600元、麻將、搬風骰2顆、監視器鏡頭、監視器主機等相關證物。

屋主王姓女子被逮後還企圖想用「刈包」脫罪，向警方辯稱，當天只是找朋友來吃尾牙，與朋友來享用刈包，祈求來年運勢長紅，不是要賭博，但不論再怎麼辯解仍底不過現場人贓俱獲，確辭賭博情事，警詢後依賭博罪將負責人王女移送新北地檢偵辦，其餘8名賭客則依社會秩序維護法裁處。

新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前獲報，三重區一處住家裡太吵鬧，警上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北 監視器 賭博

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