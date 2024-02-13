聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／住家吵鬧警上門查獲麻將賭場 女屋主被逮辯揪友尾牙吃刈包
新北警方日前獲報三重區一處住家裡太吵鬧，警方上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依賭博罪嫌移送法辦，現場8名賭客依違反社維法裁罰。
新北警方日前獲報三重區自強路二段一處住家裡太吵鬧，疑暗藏賭場，員警登門查緝，當場逮捕負責人王女（45歲）及賭客共8人，查扣賭資5萬1400元、抽頭金1600元、麻將、搬風骰2顆、監視器鏡頭、監視器主機等相關證物。
屋主王姓女子被逮後還企圖想用「刈包」脫罪，向警方辯稱，當天只是找朋友來吃尾牙，與朋友來享用刈包，祈求來年運勢長紅，不是要賭博，但不論再怎麼辯解仍底不過現場人贓俱獲，確辭賭博情事，警詢後依賭博罪將負責人王女移送新北地檢偵辦，其餘8名賭客則依社會秩序維護法裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言