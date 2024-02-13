影／住家吵鬧警上門查獲麻將賭場 女屋主被逮辯揪友尾牙吃刈包

新北警方日前獲報三重區一處住家裡太吵鬧，警方上門察赫見麻將賭場，王姓女屋主被逮辯，揪友尾牙吃刈包，仍依賭博罪嫌移送法辦，現場8名賭客依違反社維法裁罰。

新北警方日前獲報三重區自強路二段一處住家裡太吵鬧，疑暗藏賭場，員警登門查緝，當場逮捕負責人王女（45歲）及賭客共8人，查扣賭資5萬1400元、抽頭金1600元、麻將、搬風骰2顆、監視器鏡頭、監視器主機等相關證物。