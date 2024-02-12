影／基隆忘憂谷昨才有男墜谷 今上午有女陳屍海中
基隆市八斗子忘憂谷是名勝景點，昨下午才有名中年男子墜落，好在經救援人平安無事，但今上午卻傳出有另名女子出現死亡案件。基隆消防局表示，今上午接獲警方通報，有具無生命徵象大體需要搬運，經調查為一名63歲女性，為台北市內湖區民眾。
基隆消防局說明，今上午10時47分時，八斗子派出所員警通報指出基隆市中正區忘憂谷下方處（從潮境公園進去），有一具大體需要協助搬運，應無生命徵象了；獲報後即派遣中正、信義分隊，共計5車，警消10人，並同步通知義消及海巡協助。
基隆消防局指出，11時25分時，中正分隊分隊長曹志榮回報大體已協助搬運至防波堤，交由警方及家屬處理；該死者是一名63歲女性，為台北市內湖區民眾。
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