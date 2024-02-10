桃園透天厝陷火海！烈焰伴濃煙直竄天際 3樓救出1男2女無生命跡象

桃園市大園區中山北路1棟三層樓的透天厝今天下午4點多突然發生火警，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊據報，出動大批人車前往灌救，火勢在下午4點30分撲滅，救難人員進屋搜救，意外發現屋內有1男2女均失去生命跡象倒地不起，緊急送醫搶救中，至於起火原因仍待進一步勘驗與調查。

119勤指中心下午4點11分據報，位於大園區中山北路有棟鋼筋混凝土RC結構建築、三層透天厝的2樓突然竄出火舌，烈焰伴隨著濃煙直竄天際，由於正逢大年初一家家團聚之時，消防局不敢大意，出動18輛消防車、6輛救護車共55名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，大園分隊趕抵現場發現住家2樓全面起火燃燒，並向3樓竄燒，燃燒面積尚不清楚，立刻佈設水線搶救，火勢在下午4點25分獲得控制，並在5分鐘後完全撲滅。

消防局說，救難人員於下午4點49分火勢撲滅後入內搜救，發現屋內3樓的樓梯旁，以及後方房間內，共有3位民眾已經失去呼吸心跳，懷疑可能是下午午休，2樓起火後，位於3樓的人來不及逃生所致，起火原因仍待調查。