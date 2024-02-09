還沒吃到年夜飯…新北樹林公寓驚傳氣爆 8旬獨居婦燒燙傷急送醫

新北市樹林區保安街二段337巷某公寓3樓，下午1時56分發生氣爆，消防隊獲報趕抵，破門進入已無火煙，救出1名88歲廖姓獨居老婦，雙手前臂約9%面積皮膚受到二度燒燙傷，由救護車送板橋亞東醫院。

據了解，現場是5層樓老舊公寓的3樓，下午突然發生瓦斯氣爆，隨即竄出濃煙，鄰居發現立刻報案。消防隊趕抵時，陽台煙已不大，隊員上樓破門進屋，屋內並無火煙，發現1名老婦雙手都有燒燙傷，意識清醒生命徵象穩定，趕緊帶下樓交由救護車送醫。

現場只有客廳發現局部燃燒痕跡，燃燒面積約15平方公尺，氣爆原因尚待鑑識調查。新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，使用桶裝瓦斯容器，應保持直立，使用後最好緊閉開關，如聞到疑似外洩異味，要趕緊關閉火源、開窗通風，避免瓦斯蓄積引發氣爆。