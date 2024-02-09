醉漢要求多給2片生魚片不成大鬧熱炒店 嗆警「和所長很熟」被打臉送辦

台北市一名男子日前和友人飲酒後經過台北市中正區一間熱炒店，他拜託店家幫忙叫車，順便買生魚片打算回家享用；但店家交付生魚片後，他卻嫌生魚片太少，與店家衝突；轄區南昌派出所員警到場，他竟和員警嗆聲和所長很熟，要打電話給所長，但根本沒用，被以社會秩序維護法裁罰。

據了解，男子嗆聲和所長很熟，但所長事後得知時，卻一頭霧水問他是誰？

警方說，男子與朋友飲酒後，行經中正區一間知名熱炒店前，請店家幫忙叫計程車，等待計程車過程中，男子開口向店家表示要購買2份生魚片，店員將生魚片切給他後，要價4百多元，男子卻向店員表示量太少，希望能多送2片。

熱炒店員表示自己無權決定，男子不滿店員回覆，突然將手伸向店員脖子，廚師見狀上前制止，廚師與男子發生口角衝突，路人見狀立即報警，警方火速到場，將雙方帶返所偵辦，雖然廚師、店員與男子暫不互相提告，但全案仍依社會秩序維護法送辦。

警方到場時，男子向員警嗆聲，得知員警是南昌所的警察後，男子立即說他和所長很熟，更揚言要打電話給所長，過程中還夾雜髒話，但派出所所長知道這件事後，卻根本不認識男子。