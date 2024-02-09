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除夕台中不平靜！太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

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除夕台中不平靜 太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市除夕不平靜，凌晨1點多太平區、東區接連傳出火警，太平民宅一度還有6人受困十分驚險，所幸消防入室、出動雲梯車將住戶全救出，而東區1間2樓商家半夜也竄出火舌，消防動員大批人力撲滅，所幸2地均無人傷亡，消防也提醒民眾春節用火、用電務必注意，以免釀災。

台中市消防局指出，今凌晨1點51分獲報太平區振英街1棟民宅火警，一處傳出有6人受困其中，指派第3大隊、轄區中山分隊等4個單位到等，一共出動12輛消防車、39名消防員，由第3大隊副大隊長程建勳擔任指揮官。

消防說，振英街民宅為現場3層樓鋼筋水泥建築，其中4樓為鐵皮加蓋，到場時已經火煙竄出，立即在四周布水線灌救。

由於正值深夜住戶熟睡，突然冒火除了住1樓1名民眾自行逃出，消防員進入2樓使用共生面罩協助2人脫困，再出動雲梯車將4樓3人順利救出。

消防指出，現場火勢於2點10分撲滅，幸無人傷亡，估計燃燒面積約10平方公尺，後續財損、起火原因釐清中。

另外，凌晨1點56分消防也接獲東區進德路另1處商家也竄火，經派遣第7大隊、轄區東英分隊等6單位，出動15輛消防車、1輛救護車及52名消防員，由第7大隊長張國賢擔任指揮官。

消防到場發現民宅是2樓鋼筋水泥建物作為商業用途，外層有包覆鐵皮，經灑水灌救於2點34分撲滅火勢，沒有人員傷亡，估計燃燒面積約30平方公尺，起火原因同樣後續釐清中。

消防局也提醒，春節過年民眾大量烹煮，居家用電、用火稍不小心就會釀災，應注意用電不能超過負載，店員插座沒用就拔掉，另留意廚房、神明廳部分，也應清潔抽油煙機油垢、爐火周邊環境清理，檢查瓦斯管線有無破損，尤其燒金紙結束務必用水澆熄。

太平區振英街民宅火警，一度傳出6人受困。記者曾健祐／翻攝
太平區振英街民宅火警，一度傳出6人受困。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝
東區進德路民宅火警。記者曾健祐／翻攝

台中市 消防員

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