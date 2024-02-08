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小年夜和市長黃偉哲相見歡 員警黃偉哲：民眾尋求協助總會多看我幾眼
今天是小年夜，台南市長黃偉哲前往善化分局新市分駐所、山上消防分隊慰勞警消，感謝他們犧牲與家人團聚時間，在第一線執行勤務，守護民眾生命財產安全，在新市分駐所時，市長黃偉哲遇上同名同姓的員警黃偉哲，兩人相見歡，場面相當有趣。
南部科學園區快速發展，人口增加迅速，目前善化分局轄區設籍人口數超越12萬人，每日通勤流動人口超過20萬人，治安、交通及為民服務工作量大增，市長黃偉哲陪同員警圍爐、致贈加菜金，並以無線電向分局各派出所勤務同仁，表達慰勉及拜年，了解交通實際狀況，並慰勞犧牲假期執勤的同仁，叮嚀注意保重身體。
黃偉哲肯定警方工作成效，包括打詐攔詐、防制酒駕、推動社區警政等，而60歲的市長黃偉哲在新市分駐所遇到22歲的員警黃偉哲，兩人彼此加油打氣，員警黃偉哲是台南後壁人，在善化分局服務已經2年多，因為名字的緣故，民眾尋求協助時，總會多看他幾眼。
隨後市長黃偉哲在消防局副局長李政昌的陪同下，前往山上分隊向打火兄弟拜年，並於現場發送祈福鑰匙圈與「龍總平安」紅包，警義消都近距離感受溫馨熱情與體貼親和力，黃偉哲說，消防人員平時救災、救護投入大量時間，過年佳節仍無法和家人團圓圍爐，他代表市民感謝打火弟兄辛苦付出，期勉執勤人員在這段重要節日期間，竭盡所能維護公共安全。
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