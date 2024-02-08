快訊

韓國瑜春聯喊價4800元！連議員都遭殃 她發文自嘲

陳沂遭毆時他在旁勸架？共犯有竹聯幫明仁會背景 涉案無數

小年夜逮獲首宗女山老鼠 遠從南投到台東盜牛樟芝

中央社／ 台東縣8日電

農業部林業及自然保育署台東分署和警方今晨聯手破獲盜採牛樟芝案，逮捕陳姓女主嫌，起出超過1公斤的盜採牛樟芝，這也是林業保育署在台東地區首次破獲女「山老鼠」。

農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站主任吳文雄今天透過媒體群組表示，今天清晨6時許關山工作站聯手台東縣警局關山分局於海端鄉錦屏林道查獲山老鼠竊取牛樟芝案件，為首的是陳姓女山老鼠，遠從南投前來台東竊取俗稱森林紅寶石的森林副產物牛樟芝。

得手重量超過1公斤，價值近新台幣10萬元，這也是台東地區查獲首名女性主嫌夥同其他3名共犯盜採森林副產物案件。

吳文雄表示，陳女指稱年關將近，預計將竊取的牛樟芝變現後好過年，竟遇到森林警察聯合查緝，連贓物都來不及丟棄。隨後全案由警方將犯嫌一行連同贓物、車上起出之犯罪工具一批移送台東地檢署偵辦中。

吳文雄呼籲，如有發現不法，可撥打保林免費專線0800-000-930（您您您救山林）通報檢舉或加入Line官方帳號「山老鼠雷達站」通報。

台東 山老鼠

延伸閱讀

濕冷飄雨…小年夜台南傳統市場湧進採買人潮 警堅守崗位

相關新聞

深夜自撞分隔島！自小客車扭曲變形仰躺路中 1泰女魂斷異鄉友人痛哭

新竹縣竹北市中華路今天凌晨0時許，一輛白色自小客車途經中華路剛過豆子埔橋，突然失控高速撞上中央分隔島，整輛車竟騰空飛起，...

影／大方坦承過年前想吃牢飯 台中7旬翁縱火燒東區環保市場

台中市東區干城環保市場6日晚間突然起火，濃煙竄天火勢一發不可收拾，所幸消防緊急灌救未釀傷亡，警方調閱監視器鎖定涉嫌縱火的...

後車廂出現小孩緊抱單車 嘉警、社會局都出面！母要付慘痛代價

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓...

出事啦！桃園7旬嬤年前訪友 跟著導航開進大排水溝

桃園巿77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午開車要去觀音區找朋友，卻因大雨視線不佳，找路的時候，跟著導航的指示，直直開進觀音區...

喵星人偷溜出門嚇躲防火門 中和警飄貓味引牠現蹤

新北市張姓女子日前向中和警分局報求助指稱家中愛貓「腸腸」偷溜出門，下落不明，轄區秀山派出斤所員警施秉東也是愛貓人，耐心...

趁過年大白天亂倒自家營建廢棄物 彰化男子被當場逮捕

彰化警方昨天上午11點多接獲民眾報案，有人在鹿港亂倒廢棄物，警方調派警力趕到現場，發現陳姓男子駕駛自小貨車自家的裝潢廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。