快訊

堂本剛才結婚！被爆要離開傑尼斯 對「KinKi Kids」去留有共識

壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

台糖瘦肉精事件中央、王必勝要道歉？ 盧秀燕這樣說

買年貨小心扒手！慣竊現身商圈遭北警盯上「別想過好年」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝
程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝
「2024台北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，台北市警察局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，從1月19日至2月18日年節期間，針對年貨大街、百貨公司、商圈、遊樂區及車站等人潮擁擠場所，強化防竊作為。

台北市刑事警察大隊肅竊組執行年貨大街等商圈防竊勤務，日前在大同區迪化街發現程姓慣竊形跡可疑、四處徘徊，疑似找尋作案目標；專案人員展開跟監，發現他轉往在文山區，趁商家忙碌時，竊取櫃檯內財物，警方當場逮捕，並在他身上查扣遭竊背包及現金8000元等贓物，擴大清查，程嫌近期又在台北車站後站年貨大街，行竊3起竊盜案。

程嫌屢竊不改，近期在雙北地區涉犯10餘起竊盜案遭移送，專案小組將持續追查他其他涉案部分。

警方呼籲民眾，年貨大街節慶活動期間一定要隨時提高警覺，注意查看自己隨身財物；業者加裝錄影監視設備，並妥存錄影資料，遇案可供查閱錄影資料；發現可疑人士或遭竊情事，立即撥打「110」報案。

程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝
程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝
程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝
程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝

年貨大街 竊盜

延伸閱讀

竹市年貨大街助「馨生人」 單親媽創業擺攤賣堅果

犯保新竹分會推公益攤位 助馨生人創業度過低潮

迪化街成全台首座禁菸年貨大街 蔣萬安曝民眾「這心聲」

公告不及…迪化年貨大街今年無法「無菸示範」 北市府改簡訊勸導

相關新聞

警助癌父出殯、籌8萬學雜費 17歲少女親筆謝：長大也要助人

台中市17歲蔡姓少女，上月癌父身亡，因父親是家中經濟支柱，少女無財力送父親最後一程。大甲警分局義里所長紀世華得知，與地方...

高雄觀光飯店裝修中 「待業」通緝犯躲入爽住2周

35歲黃姓男子涉竊盜案，遭台北地檢署通緝，他逃下高雄沒處居住，發現某飯店正整修施工，躲進飯店爽住2周，才經工人報警揪出飯...

嘉義凌晨直行車撞左轉車 波及路旁另輛車 1男受傷

冷氣團來襲，嘉義市昨天深夜降雨氣溫下降，消防局獲報凌晨3點59分，新民路和世賢路三段交叉路口，2輛轎車擦撞，再波及路旁另...

關心春節交通輸運 警署長黃明昭慰勉鐵路警察辛勞

今天是小年夜，全國展開返鄉人潮，警政署長黃明昭關心春假交通疏運，小年夜到鐵路警察局，頒贈獎勵金慰勉鐵警堅守崗位，黃明昭一...

影／禍從口出...高雄男嘲笑少年新買機車有刮痕 下秒被狠K倒地

姚姓男子和3名少年及陳姓男子深夜在高雄市鳳山區海洋一路街頭聊天，姚見其中一名少年新買機車有刮痕，出言嘲笑，未料惹怒少年，...

買年貨小心扒手！慣竊現身商圈遭北警盯上「別想過好年」

「2024台北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，台北市警察局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。