買年貨小心扒手！慣竊現身商圈遭北警盯上「別想過好年」
「2024台北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，台北市警察局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，從1月19日至2月18日年節期間，針對年貨大街、百貨公司、商圈、遊樂區及車站等人潮擁擠場所，強化防竊作為。
台北市刑事警察大隊肅竊組執行年貨大街等商圈防竊勤務，日前在大同區迪化街發現程姓慣竊形跡可疑、四處徘徊，疑似找尋作案目標；專案人員展開跟監，發現他轉往在文山區，趁商家忙碌時，竊取櫃檯內財物，警方當場逮捕，並在他身上查扣遭竊背包及現金8000元等贓物，擴大清查，程嫌近期又在台北車站後站年貨大街，行竊3起竊盜案。
程嫌屢竊不改，近期在雙北地區涉犯10餘起竊盜案遭移送，專案小組將持續追查他其他涉案部分。
警方呼籲民眾，年貨大街節慶活動期間一定要隨時提高警覺，注意查看自己隨身財物；業者加裝錄影監視設備，並妥存錄影資料，遇案可供查閱錄影資料；發現可疑人士或遭竊情事，立即撥打「110」報案。
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