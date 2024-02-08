買年貨小心扒手！慣竊現身商圈遭北警盯上「別想過好年」

程姓慣竊日前在文山區商家行竊，遭台北市刑大肅竊組逮人。記者廖炳棋/翻攝 「2024台北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，台北市警察局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，從1月19日至2月18日年節期間，針對年貨大街、百貨公司、商圈、遊樂區及車站等人潮擁擠場所，強化防竊作為。

台北市刑事警察大隊肅竊組執行年貨大街等商圈防竊勤務，日前在大同區迪化街發現程姓慣竊形跡可疑、四處徘徊，疑似找尋作案目標；專案人員展開跟監，發現他轉往在文山區，趁商家忙碌時，竊取櫃檯內財物，警方當場逮捕，並在他身上查扣遭竊背包及現金8000元等贓物，擴大清查，程嫌近期又在台北車站後站年貨大街，行竊3起竊盜案。

程嫌屢竊不改，近期在雙北地區涉犯10餘起竊盜案遭移送，專案小組將持續追查他其他涉案部分。