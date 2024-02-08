趁春節撈一筆…天九牌賭場開張3天 苗警就抄掉查扣51萬

苗栗縣警察局刑警大隊循線日前破獲職業賭場，查獲51萬餘元賭金，及22名賭客。圖／苗栗縣警察局提供 苗栗市一家天九牌賭場隱身在農田間閒置工廠，趁著春節call客聚賭，才開張3天，苗栗縣警察局刑警大隊循線於2月4日破獲，查扣51萬餘元賭金，及K他命、毒品咖啡包等，全案依賭博、毒品危害防制條例等罪嫌移送中。

縣警局刑警大隊今天宣布，春節前夕破獲職業賭場案，指出苗栗市經國路旁農田中，一處閒置工廠，疑趁著春節，2月1日開張，涉賭玩天九牌，報請苗栗地檢署檢察官張亞筑指揮偵辦，並與苗栗分局組成專案小組調查、查訪及蒐集相關證據。

辦案人員2月4日10點多持搜索票，一路從工廠2樓準備攻堅，一路在一樓用客家話喊「開門」，賭場把風人員誤以為是載賭客的「水車」，開門察看被逮個正著，查獲江姓屋主（66歲）、胡姓賭場主持人（40歲），及22名賭客。

警方在現場查扣天九牌賭具、51萬3500元賭金，1組監視器、2支無線電、1部點鈔機，及33.46公克毒品咖啡包、2.4公克K他命，全案經偵訊後，以違反賭博罪、毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送偵辦。

苗栗縣警察局局長陳世煌表示，農曆春節將屆，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心過好年，將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博場所加強清查臨檢，展現防堵賭博歪風，杜絕賭博貪念，以維護社會治安。