聽新聞
test
0:00 / 0:00

安朵妃涉詐欺 小額信貸暫不催繳

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

安朵妃時尚美學館在新北市三峽、土城都設據點，遭指控涉「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成利潤，事後卻倒閉。消保官表示，2家融資公司已同意3月前，暫不對小額信貸會員催款，將個別確認堂數，依比例計算應收或應退費用。

數十名被害者上月也曾與民代開記者會，指控該美容護膚店讓被害人莫名成貸款人頭，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額超過2千萬、被害人逾120人。

消保官表示，該業者無預警歇業，日前通知該業者及合作融資公司日前接受行政調查，與會的仲信及和潤2家融資公司同意3月底前，暫時不對小額信用貸款的會員催款，並願意比照2016年倒閉的學承電腦及威爾斯美語處理方式，與個別依接受服務比例計算應收或應退費用。

至於安朵妃時尚美學館人去樓空，寄發的開會通知單遭退回。消保官表示，該業者無預警歇業，涉嫌刑法詐欺取財罪的項姓負責人行蹤不明，已有受害者報案，目前警方偵辦中。

民事部分，消保官表示，消費者若是利用刷卡分期繳款者，得向發卡銀行申請列為「爭議款」；若是利用融資公司分期繳款者，消費者如持有業者服務紀錄等相關證明，得向融資公司確認接受服務比例後計算應收或應退費用。

如爭議仍未妥善處理，消費者得至行政院消費者保護會網站提申訴，市府將會依循消費爭議申訴案件的程序處理，以保障消費者權益。

消保官呼籲，對於美容按摩等預付型商品，消費者應避免預付大量購買，此類業者通常難以提供履約保證，若購買應盡快使用完畢，切勿因貪圖便宜而大量購買，以免屆時業者倒閉，而求償無門。

消保官 消費者 退費

延伸閱讀

美容小姐遺失錢包沒找回 感動暖警費心找「小案當大案辦」

新北某美容業者無預警歇業搞消失 融資公司同意暫緩催款

業者捲款消失！高雄課後籃球營突倒閉 上千名家長遭騙百萬

新冠疫情趨緩旅遊復甦 桃園旅行團消費爭議微幅成長

相關新聞

高鐵返鄉驚魂！23歲男車廂揮刀「傷及乘客」 抵左營遭逮還搜出毒品

春節假期將近，已有許多民眾搭車返鄉，今天下午高鐵列車第1233車次南下高雄途中，驚傳車上1名男子持刀砍人，直到抵達左營站...

屏東原鄉88歲婦走失5天 部落動員退伍軍人協尋…今發現遺體

屏東縣瑪家鄉瑪家部落一名88歲老婦上周六清晨出門後，都沒有回家，家屬擴大範圍尋找未果，部落獲悉後總動員展開搜尋，立委伍麗...

安朵妃涉詐欺 小額信貸暫不催繳

安朵妃時尚美學館在新北市三峽、土城都設據點，遭指控涉「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成利潤，事後卻倒閉。消保官表示...

三重兄弟吵架「當街亮槍」 路人驚嚇報案…警察趕抵瞎扯沒看到

新北市三重區日前有人吵架亮出手槍，路人嚇得報案，員警獲報趕抵時，1名男子不斷道歉、解釋只是兄弟吵架比較大聲，否認有人拿槍...

國道3號南下「9車連環撞」湧車潮 一度嚴重回堵8公里紓解中

國道3號南下137公里西湖路段今天下午發生多部車輛連環追撞事故，因接近下班交通尖峰時間，加上春節年假在即，車潮湧現，後方...

連便當都不放過！竊賊潛三峽老街多家商店 服飾店慘遭連偷3次

蔡姓男子涉嫌連續潛入新北市三峽老街周邊多家商店，竊取店內財物，店家發現報警查辦，轄區警受理調閱監視器畫面，鎖定慣竊蔡男，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。