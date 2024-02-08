安朵妃涉詐欺 小額信貸暫不催繳

安朵妃時尚美學館在新北市三峽、土城都設據點，遭指控涉「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成利潤，事後卻倒閉。消保官表示，2家融資公司已同意3月前，暫不對小額信貸會員催款，將個別確認堂數，依比例計算應收或應退費用。

數十名被害者上月也曾與民代開記者會，指控該美容護膚店讓被害人莫名成貸款人頭，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額超過2千萬、被害人逾120人。

消保官表示，該業者無預警歇業，日前通知該業者及合作融資公司日前接受行政調查，與會的仲信及和潤2家融資公司同意3月底前，暫時不對小額信用貸款的會員催款，並願意比照2016年倒閉的學承電腦及威爾斯美語處理方式，與個別依接受服務比例計算應收或應退費用。

至於安朵妃時尚美學館人去樓空，寄發的開會通知單遭退回。消保官表示，該業者無預警歇業，涉嫌刑法詐欺取財罪的項姓負責人行蹤不明，已有受害者報案，目前警方偵辦中。

民事部分，消保官表示，消費者若是利用刷卡分期繳款者，得向發卡銀行申請列為「爭議款」；若是利用融資公司分期繳款者，消費者如持有業者服務紀錄等相關證明，得向融資公司確認接受服務比例後計算應收或應退費用。

如爭議仍未妥善處理，消費者得至行政院消費者保護會網站提申訴，市府將會依循消費爭議申訴案件的程序處理，以保障消費者權益。

消保官呼籲，對於美容按摩等預付型商品，消費者應避免預付大量購買，此類業者通常難以提供履約保證，若購買應盡快使用完畢，切勿因貪圖便宜而大量購買，以免屆時業者倒閉，而求償無門。