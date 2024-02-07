屏東原鄉88歲婦走失5天 部落動員退伍軍人協尋…今發現遺體

屏東縣瑪家鄉瑪家部落一名88歲老婦上周六清晨出門後，都沒有回家，家屬擴大範圍尋找未果，部落獲悉後總動員展開搜尋，立委伍麗華助理江漢是退伍軍人，號召老同袍協尋，今天中午在瑪家步道峭壁下方尋獲老婦遺體。

今天是老婦失蹤第5天，幾乎全村總動員協尋，立委伍麗華獲悉後，請助理江漢協助，江漢熟悉山區地形，號召6名老同袍帶著裝備、搭配調度義消，判斷可能出現的位置，最後在老婦家附近的瑪家步道峭壁下方發現老婦遺體，並協同隊員、義消、家屬順利將老婦搬下山，完成任務。

瑪家村長唐建生說，失蹤老婦失智，上周六出門後，家屬擔心迷失方向，全村也一起幫忙協尋，禮納里部落好茶、大社、北葉等部落，大家都幫忙注意老婦有無出現，最後在部落退伍軍人幫忙下，過年前找到老婦遺體。