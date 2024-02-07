三重兄弟吵架「當街亮槍」 路人驚嚇報案…警察趕抵瞎扯沒看到

新北市三重區日前有人吵架亮出手槍，路人嚇得報案，員警獲報趕抵時，1名男子不斷道歉、解釋只是兄弟吵架比較大聲，否認有人拿槍。但因目擊者指證歷歷，最後通知他兄長主動到案說明交出空氣槍，依恐嚇罪嫌函送法辦。

據了解，這起糾紛起因於46歲陳姓男子遺失2萬元，質疑與50歲兄長的朋友有關，引起哥哥不滿，2日凌晨4時30分左右攜帶1把空氣手槍，衝到弟弟位於三重區大仁街的住處理論，兄弟倆在巷內大吵，路人看見手槍隨即報案。

員警趕抵時，50歲陳男已經駕車離開，弟弟連忙解釋只是親兄弟吵架、情緒激動講話比較大聲，且否認哥哥有拿槍。警方隨即聯絡報案人且調閱監視器展開追查，弟弟後來覺得已經無法掩蓋，只好通知哥哥警察在找他。

陳男當天上午7時許，攜帶空氣槍1把、塑膠子彈4顆、瓦斯鋼瓶1支，主動到三重警分局光明派出所說明，初步鑑識槍枝並無殺傷力，警詢後依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

三重區大仁街日前有人吵架亮槍，員警獲報趕抵時，陳姓男子不斷道歉說沒事，聲稱只是兄弟吵架、沒看到槍。記者林昭彰／翻攝