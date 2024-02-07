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國道3號南下「9車連環撞」湧車潮 一度嚴重回堵8公里紓解中

中央社／ 苗栗縣7日電

國道3號南下137公里西湖路段今天下午發生多部車輛連環追撞事故，因接近下班交通尖峰時間，加上春節年假在即，車潮湧現，後方一度嚴重回堵8公里，至6時許車流已逐漸紓解。

根據交通部高速公路局中區交控中心資訊，國道3號南下137.4公里處下午4時30分許發生多車連環事故，現場至少7部小客車、2部小貨車發生追撞，事故占用內線2車道

苗栗縣消防局指出，接獲報案後派遣後龍、西湖、通霄等分隊人車前往，分別載送6名輕傷患者就醫。

由於接近下班交通尖峰時段，加上明天就是農曆春節小年夜，不少民眾提前返鄉，車潮湧現，造成後方車流一度嚴重回堵約8公里，國道員警趕赴處理後，現場於5時25分排除，壅塞狀況逐漸紓解；事故詳情有待國道員警進一步調查釐清。

事故地點大約在西湖溪橋南側，現場占用內線2車道，後方回堵車流逾3公里。圖／翻攝國道即時影像
事故地點大約在西湖溪橋南側，現場占用內線2車道，後方回堵車流逾3公里。圖／翻攝國道即時影像

國道 春節 車潮 車道 高速公路

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