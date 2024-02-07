6旬翁坐超商吃泡麵突癱軟無力 疑癲癇發作立即送醫
1名63歲邱姓老翁，日前衣著單薄在超商趴臥在用餐區，桌上泡麵食用一半，桃園中壢警方發現後上前查看，發現邱翁全身癱軟無力、眼神空洞，嘴巴還不停顫抖，全身不斷抽蓄，疑似癲癇症發作。員警深怕邱翁發生意外，立即通報119消防人員到現場協助，所幸在警消合力送醫救治後並無大礙。
中壢警分局文化派出所員警顏博志、陳智泓日前傍晚6時許至巡邏超商時，發現邱翁衣著單薄趴臥在用餐區，桌上的泡麵食用不到一半，認為有異狀便立刻上前關心，這才發現其全身癱軟無力、眼神空洞，嘴巴還不停顫抖，全身亦不斷抽蓄，疑似癲癇症發作，員警深怕老翁發生意外，立即通報119消防人員到現場協助。
經了解，邱翁疑在超商用餐時突然癲癇發作，導致全身僵硬、癱軟無力，還好員警及時發現並通報119到場協助救護，在等候消防到場期間，為了舒緩不適的症狀，員警自掏腰包到超商購買礦泉水讓他飲用，並協助救護人員將邱翁送上救護車，考量到正直下班尖峰時間，為避免交通阻塞，沿途協助救護車將其送醫治療，縮短就醫時間，所幸最後在警、消即時合力救助下，順利完成救人任務。
中壢警分局提醒，如有發現有人身體不適倒臥需要緊急就醫時，務必保持冷靜、不要慌張，可以立即撥打119請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。
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