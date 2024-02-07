快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

二手菸擾鄰辯住海邊「無影響」 法官到場履勘聞菸味...判賠5000

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子在住家門前抽菸，味道飄散至一旁陳姓鄰居家，雙方多次因菸味爭執、打官司，陳再控訴謝抽菸960次侵害他健康權求償50萬元，謝反駁當地是大甲郊區，空曠且海風大應無影響。法院則到現場履勘，認為確實有菸味，判謝應給付陳5000元，可上訴。

陳男主張，他和謝姓鄰居先前就因二手菸問題有訴訟後來和解，但謝後仍在2021年2月9日至28日在騎樓下抽菸960次，現場距離他家僅6、7公尺，大量二手菸飄進他家，認為謝舉動已經違反和解約定，控訴謝近距離密集縱放二手毒菸，起訴要他遷離、給付50萬元。

謝抗辯稱，從監視器無法判斷有二手菸飄進陳住處，且他在騎樓抽菸，現場也非和解約定所禁止的範圍，另根據陳提出的影像也只能證明他抽菸5次，每次都在1分鐘內，且雙方都住大甲郊區透天厝，海風大、通風好，陳也安裝氣密裝、高級空調，難認有侵害到他。

台中地院指出，根據衛福部資料，菸草燃燒產生的菸煙被國際癌症研究中心（IARC）列為人類確定致癌物，世界衛生組織也發布宣導，吸菸會損害心臟動脈、吸菸及接觸二手菸霧都會增加心血管疾病，可見二手菸對人體有害。

法院也赴現場履勘，發現謝男在門口抽菸時，陳男在住處門前、開窗後屋內都可聞到菸味，可見謝抽菸產生的菸味確實飄散到陳住家，侵害陳的健康權。

法院再根據監視器，確認謝曾在2月10日、18日、19日、23日及26日抽菸5次，審酌陳受害程度等一切情狀，判謝應給付陳5000元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁止吸菸示意圖。圖／報系資料照
禁止吸菸示意圖。圖／報系資料照

抽菸 監視器 菸草 鄰居

延伸閱讀

大甲水源路與水美路口車禍多 將裝設監視器5月前完工

撞爛學員Toyota SUPRA跑車 賽車教練判賠126萬！

獨／年味未到、菸味先到！蔣萬安將研議年貨大街禁菸 創全台首例

吃美食配二手菸 議員喊話蔣萬安：年貨大街禁菸 北市當「全台示範區」

相關新聞

失蹤40年早被宣告死亡 七旬翁「死而復生」求助員警

77歲的老先生前晚到新竹縣關西分駐所求助，因為快過年想回家團圓，卻找不到家的位置。員警原以為老先生是失智走失，沒想到警政...

恐嚇不給4000萬炸「高流」 同1人還揚言炸花蓮博物館

黃色小鴨游進愛河灣再次引發民眾朝聖，累計突破200萬人次到場，高雄流行音樂中心貼文底下，卻有網友留言稱已在音樂中心裝設遙...

8旬老翁開台82竟折返逆向內車道 嘉縣媒人婆眼見來車差點嚇死

嘉義縣知名媒人婆晴姐黃淑晴昨天下午近4點時開車行經台82東西快速道路，目睹一輛轎車逆向行駛內側車道，朝她奔來嚇得她直說「...

詐騙集團黑吃黑！車手面交80萬遭搶 坦承身分求助檢警羈押2男

台中市太平區上月底發生詐騙車手疑遭搶80萬元黑吃黑案，警方說明，警方一度以為是搶奪案，經突破許姓女子心防後，得知許女為詐...

二手菸擾鄰辯住海邊「無影響」 法官到場履勘聞菸味...判賠5000

台中謝姓男子在住家門前抽菸，味道飄散至一旁陳姓鄰居家，雙方多次因菸味爭執、打官司，陳再控訴謝抽菸960次侵害他健康權求償...

影／桃園永安路長長漏油騎士險滑倒 警沿路鋪木屑除油漬、追查源頭

桃園市桃園區昨下午在永安路路面出現長長油漬，民眾見狀深怕騎士滑倒摔車趕緊報警，機車呼嘯而過險象環生，對此警方到場後，想起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。