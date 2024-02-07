二手菸擾鄰辯住海邊「無影響」 法官到場履勘聞菸味...判賠5000

台中謝姓男子在住家門前抽菸，味道飄散至一旁陳姓鄰居家，雙方多次因菸味爭執、打官司，陳再控訴謝抽菸960次侵害他健康權求償50萬元，謝反駁當地是大甲郊區，空曠且海風大應無影響。法院則到現場履勘，認為確實有菸味，判謝應給付陳5000元，可上訴。

陳男主張，他和謝姓鄰居先前就因二手菸問題有訴訟後來和解，但謝後仍在2021年2月9日至28日在騎樓下抽菸960次，現場距離他家僅6、7公尺，大量二手菸飄進他家，認為謝舉動已經違反和解約定，控訴謝近距離密集縱放二手毒菸，起訴要他遷離、給付50萬元。

謝抗辯稱，從監視器無法判斷有二手菸飄進陳住處，且他在騎樓抽菸，現場也非和解約定所禁止的範圍，另根據陳提出的影像也只能證明他抽菸5次，每次都在1分鐘內，且雙方都住大甲郊區透天厝，海風大、通風好，陳也安裝氣密裝、高級空調，難認有侵害到他。

台中地院指出，根據衛福部資料，菸草燃燒產生的菸煙被國際癌症研究中心（IARC）列為人類確定致癌物，世界衛生組織也發布宣導，吸菸會損害心臟動脈、吸菸及接觸二手菸霧都會增加心血管疾病，可見二手菸對人體有害。

法院也赴現場履勘，發現謝男在門口抽菸時，陳男在住處門前、開窗後屋內都可聞到菸味，可見謝抽菸產生的菸味確實飄散到陳住家，侵害陳的健康權。

法院再根據監視器，確認謝曾在2月10日、18日、19日、23日及26日抽菸5次，審酌陳受害程度等一切情狀，判謝應給付陳5000元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康