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三重警專實習生初體驗就找到2失竊車 直呼AI科技太好用

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

每逢寒暑假都有警專學生到派出所實習，新北市三重警分局實習生蔡弘毅對「AI巡防系統」特別好奇，日前巡邏時第一次使用，就連續尋獲2輛失竊機車，立即通知車主領回失車辦理撤銷協尋。

新北市警察局自去年7月開始使用「AI巡防系統」，利用智慧影像分析辨識技術結合行動載具M-Police，只要像行車記錄器架在車上，員警巡邏的時候，系統就會透過鏡頭自動掃描辨識車牌，一旦發現失竊或涉案車輛即發出警報，相較於過去員警查車必須用手一筆筆輸入車號，大大提高效率。

警專學生蔡弘毅寒假到大同派出所由警員黃俊翔帶領實習勤務，對於「AI巡防系統」充滿好奇，學習技巧原理之後實際操作，巡邏勤務中連續在三重區中正南路、正義南路各尋獲1輛失竊機車，感到格外興奮，隨即將車牽回派出所通知失主認領。

車主對於警方協助尋回失竊機車感恩致謝，三重警分局也很開心學生實習期間就有辦案績效，鼓勵蔡弘毅保持熱忱，將來為治安維護工作奉獻心力。

三重警分局的警專實習生蔡弘毅對「AI巡防系統」特別好奇，第一次使用就連續尋獲2輛失竊機車。圖／警方提供
三重警分局的警專實習生蔡弘毅對「AI巡防系統」特別好奇，第一次使用就連續尋獲2輛失竊機車。圖／警方提供
「AI巡防系統」利用智慧影像分析辨識技術結合行動載具M-Police，員警巡邏的時候，系統會自動掃描辨識車牌，一旦發現失竊或涉案車輛即發出警報。圖／警方提供
「AI巡防系統」利用智慧影像分析辨識技術結合行動載具M-Police，員警巡邏的時候，系統會自動掃描辨識車牌，一旦發現失竊或涉案車輛即發出警報。圖／警方提供
三重警分局的警專實習生蔡弘毅對「AI巡防系統」特別好奇，第一次使用就連續尋獲2輛失竊機車，通知車主領回。圖／警方提供
三重警分局的警專實習生蔡弘毅對「AI巡防系統」特別好奇，第一次使用就連續尋獲2輛失竊機車，通知車主領回。圖／警方提供
大同派出所警員黃俊翔（右）帶領警專學生實習勤務，用「AI巡防系統」尋獲失竊機車通知車主領回。圖／警方提供
大同派出所警員黃俊翔（右）帶領警專學生實習勤務，用「AI巡防系統」尋獲失竊機車通知車主領回。圖／警方提供

失主 警察 車主

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