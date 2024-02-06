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影／台中干城環保市場暗夜大火 20攤位2車付之一炬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區干城環保市場是知名跳蚤市場，今晚9時許傳出火警，消防局出動47名人力到場滅火，火勢在晚間10時12分才順利撲滅，不過現場滿目瘡痍，初估有超過20個攤位被燒毀，還有兩輛停放在市場內的貨車也受到波及，財損不輕，幸好未造成人員傷亡，起火原因仍待火調科後續調查。

台中市消防局在今晚9時32分獲報，位於東區復興路五段、自由一街的干城環保市場，傳出火警，消防局派遣第七大隊、轄區東英分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、消防人員47名，由第七大隊大隊長張國賢擔任指揮官，前往滅火。

經查，現場為鐵架帆布搭建攤位起火燃燒，消防隊布署水線搶救，火勢在晚間9時52分控制，10時12分撲滅，燃燒內部攤位雜物及2台貨車，燃燒面積約20平方公尺，初估有超過20個攤位遭到祝融，財務損失待查，起火原因由火調人員調查中。

台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。圖／摘自記者爆料網
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。圖／摘自記者爆料網
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區干城環保市場在今晚傳出火警，火煙竄天，攤位滿目瘡痍，還有2輛貨車遭波及。記者陳宏睿／翻攝

台中市 東區

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