台76線車父子雙亡 家屬泣頓失經濟：大二長女想放棄學業
72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡，王姓父子傷重身亡，檢方今天相驗，王家人相當傷心，表示未來不知道怎麼過下去，家裡頓失經濟支柱，小孩想放棄讀書去工作，減輕經濟壓力。
黃男大貨車駕駛事後稱不小心追撞，警正調查原因，依過失致死罪嫌偵辦。家屬今天指出，涉嫌從後追撞的大貨車司機沒有一句道歉，感到失望。 72歲死者的妻子說，兒子和先生在宜蘭頭城做水果生意，過年也沒休息，員林果菜市場批發水果多，昨天早上6點多，父子特地從宜蘭到員林批發水果，沒想到遭大貨車駕駛一撞，父子都沒了。
王男家人也說，48歲王男有2個女兒，一個唸大二、一個才高二，家裡靠水果行收入維持家計，現在大女兒想放棄須學業去工作，讓小女兒完成高中學業。
王姓父子昨駕小貨車，下午約2點沿台76線內側車道由東向西，朝埔鹽福興通國一的匝道前進，途經秀水鄉柳橋路上方，遭黃男駕駛的大貨車追撞，小貨車失控撞向中間聯絡道護欄後，掉落12公尺下方大排邊坡，警消到場將卡在車內的王姓父子救出時，二人均無呼吸心跳，無意識，分別送往彰化秀傳醫院和彰化基督教醫院急救，搶救後都不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言