台76線車父子雙亡 家屬泣頓失經濟：大二長女想放棄學業

72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡，王姓父子傷重身亡，檢方今天相驗，王家人相當傷心，表示未來不知道怎麼過下去，家裡頓失經濟支柱，小孩想放棄讀書去工作，減輕經濟壓力。

黃男大貨車駕駛事後稱不小心追撞，警正調查原因，依過失致死罪嫌偵辦。家屬今天指出，涉嫌從後追撞的大貨車司機沒有一句道歉，感到失望。 72歲死者的妻子說，兒子和先生在宜蘭頭城做水果生意，過年也沒休息，員林果菜市場批發水果多，昨天早上6點多，父子特地從宜蘭到員林批發水果，沒想到遭大貨車駕駛一撞，父子都沒了。

王男家人也說，48歲王男有2個女兒，一個唸大二、一個才高二，家裡靠水果行收入維持家計，現在大女兒想放棄須學業去工作，讓小女兒完成高中學業。