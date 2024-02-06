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台76線車父子雙亡 家屬泣頓失經濟：大二長女想放棄學業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡，王姓父子傷重身亡，檢方今天相驗，王家人相當傷心，表示未來不知道怎麼過下去，家裡頓失經濟支柱，小孩想放棄讀書去工作，減輕經濟壓力。

黃男大貨車駕駛事後稱不小心追撞，警正調查原因，依過失致死罪嫌偵辦。家屬今天指出，涉嫌從後追撞的大貨車司機沒有一句道歉，感到失望。 72歲死者的妻子說，兒子和先生在宜蘭頭城做水果生意，過年也沒休息，員林果菜市場批發水果多，昨天早上6點多，父子特地從宜蘭到員林批發水果，沒想到遭大貨車駕駛一撞，父子都沒了。

王男家人也說，48歲王男有2個女兒，一個唸大二、一個才高二，家裡靠水果行收入維持家計，現在大女兒想放棄須學業去工作，讓小女兒完成高中學業。

王姓父子昨駕小貨車，下午約2點沿台76線內側車道由東向西，朝埔鹽福興通國一的匝道前進，途經秀水鄉柳橋路上方，遭黃男駕駛的大貨車追撞，小貨車失控撞向中間聯絡道護欄後，掉落12公尺下方大排邊坡，警消到場將卡在車內的王姓父子救出時，二人均無呼吸心跳，無意識，分別送往彰化秀傳醫院和彰化基督教醫院急救，搶救後都不治。

彰化縣台76線發生小貨車翻落高架橋下的意外事故，警消趕到救王姓父子。圖／民眾提供
彰化縣台76線發生小貨車翻落高架橋下的意外事故，警消趕到救王姓父子。圖／民眾提供

彰化 水果

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