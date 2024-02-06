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台中婦突遇車禍撞斷腿 所長堂妹高齡得子替兒培福慷慨捐款

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局春社所長邱量虔經常關心轄內困苦市民，不時會找來社福團體、善心人士協助度過難關，邱的堂妹求子多年，終在40歲喜獲麟兒，因此也告知邱，希望能捐善款出一分心力，邱近日得知轄內鄒姓婦人在過年前出車禍，醫藥費高達12萬元，邱告知堂妹後，與善心團體一起籌措14萬元善款，4日由分局長李建興等人一起捐贈給她。

經查，鄒姓婦人（62歲）照顧中風臥病在床的丈夫已超過10年，經濟狀況不寬裕，女兒也已嫁出，不過農曆前年，鄒婦因故發生嚴重車禍，右大腿、左手腕骨折，原本擔任清潔工作停擺，還有住院期間12萬元的醫藥費要付，再加上中風丈夫每月看護費用，生活頓時陷入困境。

春社所長邱量虔從警員吳晉菖轉知鄒婦狀況後，先幫鄒婦向區公所申請相關補助，另外也向地方善心團體、人士籌措善款，因邱的堂妹求子多年，高齡40歲才喜獲麟兒，邱堂妹也告知邱，她因高齡得子，因此發願有機會也能捐出善款，協助弱勢，因此此次邱堂妹也捐出5萬多元。

第四警分局長李建興、所長邱量虔、寶山里長廖振源等人，在2日前往鄒家，提供籌措來的14萬元善款，希望能幫鄒婦度過難關。

鄒婦十分感謝警方與善心人士的協助，她說，自丈夫倒下那一天起，一肩挑起照護重任，不幸遭逢車禍，還好在人生低谷時，遇到生命中的貴人，希望能在新的一年能一掃陰霾，迎接新的開始。

第四警分局李建興表示，適逢「113年加強重要節日安全維護工作」期間，主動關懷轄區弱勢個案、中低收入戶，秉持著為民服務的熱忱發揮大愛精神給予關懷，共創溫馨城市，讓市民「龍」可以過好年。

台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供
台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供
台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供
台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供
台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興（右一）、春社所長邱量虔（左三）、寶山里里長廖振源（左一）等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供
台中市鄒姓婦人在年前遭遇重大車禍，生活陷入困境，第四警分局長李建興（右一）、春社所長邱量虔（左三）、寶山里里長廖振源（左一）等人籌措14萬元善款，2日前往慰問鄒婦。圖／第四警分局提供

丈夫 中風 車禍

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