桃市清潔隊員收垃圾 男子當街叫囂踹車下場慘了

桃園市清潔隊3日晚間沿街收運執勤時，竟遭男子踹車、拍車，桃園市環保局表示將提告。圖／桃園市環保局提供

農曆年節將至，許多家戶都忙於整理家中環境、進行大掃除，桃園市清潔隊3日晚間沿街收運執勤時，卻有1名男子當街踹車拍打、辱罵及叫囂，甚至拍落其中1名隊員的手機作勢要毆打，事發現場全程均有錄影蒐證。環境管理處表示已向警局報案，會依法追究到底，也不排除民事求償。

環管處表示，桃園區清潔隊員駕駛資源回收車於3日晚間7點執勤時，遇到1名男子在非收運點，硬要將資源回收物丟上車，駕駛見狀連忙停車，豈料民眾突然直接踹車並辱罵，期間更不斷敲擊車體、拍打車門。

其中1名陳姓清潔隊員見狀，拿出手機錄影蒐證卻遭男子拍落。環管處表示，案發當下已報警處理，將依妨礙公務、侮辱公務員及毀損罪向法院提出告訴，要循司法途徑為受辱的隊員討回公道及尊嚴。

環保局長陳世偉說，嚴正譴責暴力事件，不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害，如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底、絕不寬貸。