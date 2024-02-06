新竹火車站前抓到白牌車 司機為賺100元車資罰10萬元

新竹市監警聯合稽查小組日前在新竹火車站前方當場查獲一輛白牌車違規載客。圖／新竹市監理站提供

農曆過年假期即將到來，新竹市監理站指出，本月2日會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，在新竹火車站前攔查收取100元車資的違規白牌車，白牌車司機依法被罰10萬元，還被吊扣駕駛執照4個月、吊扣汽車牌照4個月。監理站呼籲民眾連假期間勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，避免有乘車風險。

新竹市監理站指出，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，藉此規避查緝；為守護民眾乘車安全及落實運輸業市場的監管機制，新竹市監理站不定時會同警察局交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

監警聯合稽查小組日前在新竹火車站前方當場查獲一輛白牌車違規載客，向乘客收取100元車資，由於違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業的事證明確，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上、20萬元以下罰鍰。

不僅針對白牌車司機祭出重罰，監理站依法得針對其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領；如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

新竹市監理站站長周景朗表示，白牌車為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受計程車相關規範，駕駛人、車輛及保險易存有違規情事，搭白牌車暗藏乘車風險。

適逢農曆新年期間即將到來，新竹市監理站呼籲民眾於過年連假期間勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。