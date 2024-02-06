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台76線小貨車遭撞墜橋 父子雙亡
四十九歲王姓男子昨天駕小貨車載七十三歲父親到彰化批購水果，行經台七十六線遭四十六歲黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落十二公尺下排水邊坡，王姓父子傷重身亡。黃男稱不小心追撞，警正調查原因，依過失致死罪嫌偵辦。
警方調查，王姓父子昨駕小貨車從北部南下彰化縣批購水果，下午約兩點沿台七十六線內側車道由東向西，朝埔鹽福興通國一的匝道前進，途經秀水鄉柳橋路上方，遭黃男駕駛的大貨車追撞，小貨車失控撞向中間聯絡道護欄後，掉落十二公尺下方大排邊坡。
警、消接獲報案趕到，只見小貨車體嚴重扭曲變形，王姓父子卡在車內，消防救難人員用破壞工具救出，二人均無呼吸心跳，無意識，分別送往彰化秀傳醫院和彰化基督教醫院急救，搶救後都不治。
網路社群平台流傳大貨車黃姓駕駛疑似接聽手機，未注意前車狀況才追撞小貨車，還流傳黃姓司機涉無照駕駛；國道警方指出，車禍事故還在調查並釐清肇責，警詢黃姓司機，黃男聲稱「就是不慎追撞」，沒說明原因，一切尚待調查。
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