聽新聞
test
0:00 / 0:00

台76線小貨車遭撞墜橋 父子雙亡

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／彰化報導

台七十六線彰化秀水段昨發生嚴重車禍，一輛小貨車遭追撞掉落十二公尺橋下，車上王姓父子雙亡。圖／民眾提供
台七十六線彰化秀水段昨發生嚴重車禍，一輛小貨車遭追撞掉落十二公尺橋下，車上王姓父子雙亡。圖／民眾提供
四十九歲王姓男子昨天駕小貨車載七十三歲父親到彰化批購水果，行經台七十六線遭四十六歲黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落十二公尺下排水邊坡，王姓父子傷重身亡。黃男稱不小心追撞，警正調查原因，依過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，王姓父子昨駕小貨車從北部南下彰化縣批購水果，下午約兩點沿台七十六線內側車道由東向西，朝埔鹽福興通國一的匝道前進，途經秀水鄉柳橋路上方，遭黃男駕駛的大貨車追撞，小貨車失控撞向中間聯絡道護欄後，掉落十二公尺下方大排邊坡。

警、消接獲報案趕到，只見小貨車體嚴重扭曲變形，王姓父子卡在車內，消防救難人員用破壞工具救出，二人均無呼吸心跳，無意識，分別送往彰化秀傳醫院和彰化基督教醫院急救，搶救後都不治。

網路社群平台流傳大貨車黃姓駕駛疑似接聽手機，未注意前車狀況才追撞小貨車，還流傳黃姓司機涉無照駕駛；國道警方指出，車禍事故還在調查並釐清肇責，警詢黃姓司機，黃男聲稱「就是不慎追撞」，沒說明原因，一切尚待調查。

失控 水果

延伸閱讀

影／台76彰化秀水路段大貨車追撞小貨車墜橋 車上父子雙亡

女星當小三失心瘋追撞正宮 下場頭破血流「像關公」

影／疑未注意車前狀況！大貨車插入轎車釀6車連環撞 他遭包夾慘死

中山高彰化段車禍1死1傷 警：疑大貨車追撞釀禍

相關新聞

台76線小貨車遭撞墜橋 父子雙亡

四十九歲王姓男子昨天駕小貨車載七十三歲父親到彰化批購水果，行經台七十六線遭四十六歲黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護...

亂轉台鐵車長閥 辯稱睡過站

高雄市28歲謝姓男子本月2日從台鐵池上站搭422次新自強號列車要到台東站，途中擅自轉動「車長閥」，導致列車緊急煞停金崙站...

影／高雄恐怖車禍！轎車左轉撞飛機車 年輕情侶左大腿變形

朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路左轉曾子路時，撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，2人雙雙噴飛在...

影／淡水醉婦深夜癱坐巷口轉角 轎車轉彎撞倒輾過重傷送醫

新北市淡水區1名婦人深夜酒醉癱坐在巷口轉角，1輛小轎車緩慢駛近，疑因視線死角未發現直接撞上，左前輪輾過婦人身體，導致她嚴...

基隆鐵皮屋民宅晚間起火燃燒 消防員撲滅 起火原因待查

基隆市暖暖區興隆街1間鐵皮屋今晚起火燃燒，消防人員獲報到場滅火後，進入火場查看，確認未造成人員傷亡，燃燒面積約20平方公...

影／誇張男子大白天爬神桌 偷神明金牌還過香爐全被錄

宜蘭市一名男子心生歹念，大白天裡竟潛入廟宇、爬上神桌，偷走掛在神明身上的3面金牌，要偷走時還特地拿金牌「過香爐」，讓人啼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。