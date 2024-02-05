獨居老翁長年睡在神桌下 警方送暖協助轉介張榮發基金會
士林警分局蘭雅派出所警員李閎緯在轄區家戶訪查時，透過里長得知轄區磺溪街有名8旬老翁，獨居在玉皇宮，平時睡在神桌下，無家人因中風僅依靠敬老金度日，年關將近，李員與所長吳仲偉今拜訪關懷老翁，致贈相關補給品，並協助轉介張榮發基金會。
警員李閎緯日前拜訪里長得知，80歲老翁獨居磺溪街邊的廟宇，鐵皮屋搭建的廟宇環境不大，老翁年邁中風，無法工作無收入，僅靠每月3千多元的敬老金維生，且沒有其他家人，以神桌下方空間做為房間，長年睡在神桌下，平日協助顧廟。
蘭雅派出所警員李閎緯，與所長吳仲偉日前上門關懷，發現老翁在神桌下鋪設簡易單人床墊，床頭放著用整理箱收納的日用品，設有簡易電扇、除濕機、電話等電器。
警方擔憂老翁農曆年的生活狀況，今天再度前往廟宇關懷，致贈相關補給品供春節食用，並告知老翁將協助申請急難補助，轉介民間慈善團體張榮發基金會。
士林分局呼籲，目前於113年加強重要節日安全維護工作期間，呼籲民眾年節將至，可隨時至派出所內尋求警方協助，即使非警方業管範圍，亦能協助轉介相關單位，協助度過難關。
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