高雄遊客「無視」黃色小鴨在眼前 狂問警這作品在哪？

黃色小鴨暌違10年重返高雄，展出10天迄今破百萬遊客朝聖，遊客不只搶拍黃色小鴨要和10年前比一比，也有不少遊客對值勤員警狂問以黃色小鴨為概念的裝置藝術「屁屁鴨」在哪裡，讓警方笑稱逗趣的「鴨屁股」人氣不輸原創的黃色小鴨。

黃色小鴨炫風席捲高雄，10年前一隻小鴨，這一次原創者霍夫曼帶來一對，療癒加倍，讓不少10年前沒看過黃色小鴨的遊客，爭相一睹小鴨丰采，10年前拍過、看過小鴨在高雄悠遊的遊客，也重拾10年前幸福的回憶。

黃色小鴨現身高雄10天，加上英國超級巨星紅髮艾德的演唱會加持下，遊客迄今已破百萬，不少遊客除搶著和黃色小鴨拍照留下回憶。

而文化局在園區設置的裝置藝術家「療癒森林」作品展，其中人氣作品「屁屁鴨」，以黃色小鴨為概念，地面露出鴨屁股和一雙鴨蹼，就像掉入水中的逗趣畫面吸睛，可愛度爆表，不少遊客拍完黃色小鴨後，頻問巡邏警員「有著鴨屁股的小鴨在哪裡找得到」。