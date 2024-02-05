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影／嘉義取簿團掛假車牌騙百萬 刑事局中打逮4人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義縣蕭姓男子為首的車手團，涉嫌利用家庭代工為由，向被害人騙取存簿、金融卡，再由其他機房成員，以解除分期、假中獎為由，向被害人行騙，得手贓款破百萬元，刑事局中打二隊獲報，上月底收網，逮回蕭等涉案4人，查扣現金、提款卡等贓證物，檢警調查發現，蕭犯行時雖駕駛同輛本田轎車，但卻懸掛3面偽造車牌，將擴大追查。

刑事局中打二隊透過「情資研析中心」分析報案資料，近日發現方姓民眾等5人，被歹徒以從事家庭代工可領補助為由詐騙，在去年底間陸續寄出名下金融帳戶金融卡及密碼，而被害人在帳戶遭警示後始驚覺遭詐騙。

刑事局中打二隊獲報後，報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮後，與嘉義縣刑大共組專案小組偵辦，調查發現，蕭姓男子（33歲）為首的取簿集團，在被害人寄送提款卡、存簿到超商後，由蕭等駕駛一輛本田轎車前往領取存簿、提款卡，該輛作案轎車會使用偽造、註銷車牌，以規避查緝。

蕭男等人取得存簿後，等待其他機房成員，以購物解除分期、假中獎等話術，詐騙民眾匯款到蕭男取得的人頭簿內，至少有7人受害，被騙金額破百萬元。

檢警在上月29日認時機成熟，持搜索票前往高雄市抓人，帶回蕭等涉案4人，查扣21萬餘元、手機、筆電、提款卡、註銷車牌等贓證物，全案警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪，移送嘉義地方檢察署偵辦，檢方訊問後命蕭等4人依3萬元至5萬元交保，另擴大追查偽造車牌來源。

刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲以蕭姓男子為首的取簿團，帶回涉案4人，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

嘉義 本田 詐騙

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