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警署關懷基層 將開心理健康課

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

今年1個多月來3起警察不幸事件，警政署要求主官（管）關懷基層，發掘異常立即處理，將規劃心理健康促進課程。圖／警政署提供
今年1個多月來3起警察不幸事件，警政署要求主官（管）關懷基層，發掘異常立即處理，將規劃心理健康促進課程。圖／警政署提供
台中市第三警分局勤工派出所所長前晚在寢室中彈不治，警界今年短短一個月已發生三件不幸事件。警政署說，已和衛福部檢視警察心理健康照護機制，將規畫心理健康促進系統性課程，另與台灣自殺防治學會研商精進。

新北市、國道警員上月接連傳出不幸，事後警政署發函各警察機關，警政署長黃明昭上月廿六日署務會報也指示，主官（管）勤走基層，關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候，立即了解原因及協助處理，採取防範措施，各單位利用走訪及集會時，加強宣導心理諮商管道。

警政署官警上月卅一日拜會衛福部，近期也將與台灣自殺防治學會研商。據指出，警政署將規畫心理健康促進課程，加強警察心理建設及健康教育，如檢討每年由專家學者對心理輔導業務警察「關老師」、基層及中階主管的心理衛生教育內容，並就警察工作壓力、身心調適及防治措施等面向精進。

台南市警察局心輔諮詢委員吳詠葳說，警察機關應辨識高風險狀況，觀察員警是否變得不同，主動關心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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心理諮商 生命線 衛福部 警察 黃明昭

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