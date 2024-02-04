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和女友吵架喝酒解悶 男模仿「蜘蛛人」攀4樓鐵窗墜1樓重傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子今天上午和同居女友高雄市前鎮區透天厝住處爭吵後，在家喝酒解悶，到下午2時52分許，蔡酒後學蜘蛛人蹲在4樓外牆鐵窗上，欲徒手攀降至3樓時，不慎失手、踩空，墜落1樓地面，救護員趕抵，蔡尚有意識，送醫有氣胸、肋骨斷裂，住院治療。

警方指出，蔡姓男子（36歲）今天下午2時52分許蹲在前鎮區后平路一處透天民宅4樓外牆鐵窗上，民眾見狀打119求救，救護車尚未抵達前，蔡欲徒手攀爬至3樓時，疑當下手未抓緊並踩空，不慎墜落至一樓地面。

警消趕抵現場，救護員發現蔡尚有意識，緊急將他送往小港醫院急救，蔡因有氣胸、左肋骨斷裂等傷勢，暫無生命危險，仍得住院治療。

據了解，蔡男上午時分曾和同居女友吵架，在家喝酒解悶後，發生攀窗的行為，詳細墜樓原因警方將等蔡恢復傷勢後，進一步了解。

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高雄蔡姓男子今天上午和同居女友在高雄市前鎮區住處爭吵後，喝酒解悶，下午竟學蜘蛛人蹲4樓鐵窗，欲徒手攀降至3樓時，不慎失足墜落1樓地面，被送醫治療。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄蔡姓男子今天上午和同居女友在高雄市前鎮區住處爭吵後，喝酒解悶，下午竟學蜘蛛人蹲4樓鐵窗，欲徒手攀降至3樓時，不慎失足墜落1樓地面，被送醫治療。（示意圖）記者石秀華／攝影

女友 救護員 透天厝 高雄市

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