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派出所所長、里長與慈善團體捐款食物銀行 盼弱勢溫飽
台中市警局大甲分局義里派出所長紀適華與后里里里長楊春明、同馨關懷慈善會會長張瑞旗等人，結合善心人士及里辦公室等民間團體力量，共同捐款給台中市基督教豐盛協會的食物銀行，希望能提供低收入戶及弱勢家庭溫飽一餐，今年也能吃上一頓年夜飯。
農曆過年將到，大甲分局義里派出所長紀適華勤走轄內地方，發現轄內有貧困弱勢家庭便會伸出援手。他與后里里里長楊春明、同馨關懷慈善會會長張瑞旗等人，結合善心人士及里辦公室等民間團體力量，共同捐款給台中市基督教豐盛協會的食物銀行。
義里派出所長紀適華表示，警察工作會接觸到許多不同的家庭，秉持著為民服務的熱忱，落實治安維護工作，提供轄內需要幫助的民眾協助、轉介，是警察的任務之一。
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