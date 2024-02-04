派出所所長、里長與慈善團體捐款食物銀行 盼弱勢溫飽

台中市警局大甲分局義里派出所長紀適華與后里里里長楊春明、同馨關懷慈善會會長張瑞旗等人，結合善心人士及里辦公室等民間團體力量，共同捐款給台中市基督教豐盛協會的食物銀行，希望能提供低收入戶及弱勢家庭溫飽一餐，今年也能吃上一頓年夜飯。

農曆過年將到，大甲分局義里派出所長紀適華勤走轄內地方，發現轄內有貧困弱勢家庭便會伸出援手。他與后里里里長楊春明、同馨關懷慈善會會長張瑞旗等人，結合善心人士及里辦公室等民間團體力量，共同捐款給台中市基督教豐盛協會的食物銀行。