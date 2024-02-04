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夜騎衝武嶺 23歲男墜百米山谷獲救

聯合報／ 記者黑中亮黃寅／連線報導

許姓男子騎機車上合歡山看日出，3日清晨下山時疑似精神不濟，行經台14甲線22公里處時擦撞護欄，男子跌落百公尺深山谷，機車倒在路旁。圖／民眾提供、中央社
許姓男子騎機車上合歡山看日出，3日清晨下山時疑似精神不濟，行經台14甲線22公里處時擦撞護欄，男子跌落百公尺深山谷，機車倒在路旁。圖／民眾提供、中央社
夜衝武嶺GG！桃園市23歲許姓男子疑似整晚沒睡騎機車上武嶺，昨清晨看完日出後，與機車隊下山時，行經台14甲線22.4公里轉彎處，失控擦撞外側護欄，人直接飛落近百公尺深的山谷，機車則往前滑行20公尺，追撞同伴的車才倒下。救難人員獲報後到場，以繩索下切山谷救人，幸好許男墜谷時有樹木緩衝，全身多處擦挫傷、腦部出血，仍待觀察。

警方指出，23歲許男前晚9點從桃園出發，與友人騎乘大型重機夜衝合歡山，昨凌晨抵達合歡山武嶺，徹夜觀星，看完日出後，許男疑熬夜未眠過度疲勞，行經台14甲線合歡山公路下山，昨上午7點多經過鳶峰停車場不久，機車突然失控擦撞外側護欄，人向外墜落百公尺深山谷。

許男機車往前滑行20公尺，撞上同型車友，眾人目睹驚險過程立即報警。仁愛警分局翠峰派出所趕抵現場，冒險下切邊坡2、30公尺查看，確認騎士狀況，隨即通報仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊清境中隊到場架設繩索，救難人員下切後，以長背板、繩索救起墜谷許男送醫，頭部、全身多處擦挫傷。

傷者先送埔里榮民醫院，因腦部出血轉送台中榮總。院方表示，傷者目前生命徵象穩定，持續追蹤觀察。

仁愛警分局表示，民眾不論上山追雪、觀星、賞日出，應充分休息再上路，憑著「熱血」夜衝合歡山武嶺後，通常徹夜未眠，常發生事故，主要與高山天氣寒冷、疲勞駕駛有關，加上山路狹窄彎曲，更要減速慢行，小心駕車。

合歡山 失控 武嶺

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