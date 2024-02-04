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縱放黑豬又棄養 罰3.3萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供
新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供
近期國際非洲豬瘟開始肆虐，但新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩，飼主不聽勸最後還棄養，新北市動保處表示，山豬、野豬及家豬接觸後，可能會讓病毒傳播、重組，將依動保法開罰3.3萬元。

動保處指出，民眾在新店山區小坑三路發現「黑色物體」移動，起初以為是野生動物，靠近才發現是黑豬，驚嚇之餘通報里長，請動保處將豬隻收容安置，動保處聯繫飼主到案說明。

飼主聲稱，為讓黑豬接近大自然，才放養在家附近山區，放任黑豬覓食野草及挖掘泥土，不知道會造成用路人的危險以及危害動物安全。動保人員勸導後請飼主將豬帶回。但隔數周後，烏來里長再通報有黑豬在路旁遊盪，飼主也承認棄養這隻黑豬。

動保處表示，飼主前後將黑豬疏縱於新店及棄置於烏來山區，已構成疏縱及棄養，動保處依動保法第31條及第29條分別裁處3000元及3萬元罰鍰。

動保處獸醫師黎玉葉表示，目前國際非洲豬瘟及經典豬瘟病毒肆虐，台灣正積極嚴堵非洲豬瘟入侵，並積極朝向豬瘟撲滅邁進。因山豬、野豬及家豬接觸後將可能使病毒傳播、重組，變得更加複雜化，呼籲民眾勿將飼養豬隻隨意放生或帶不明來源豬隻混養。隨意棄置豬隻依違反動保法可開罰3至15萬元。

動保法 非洲豬瘟

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