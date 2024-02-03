快訊

黃子佼突群發這則訊息被猜「準備復出？」 恩師張小燕回應了

快買！任天堂Switch遊戲過年特賣最低33折！《斯普拉遁 3》7折、這款組合包直接大特價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／23歲騎士夜衝合歡山恍神撞護欄 人墜百公尺山谷...車自己跑了

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

夜衝武嶺GG！桃園市許姓23歲男機車騎士疑似整晚沒睡，上午7時許賞完日出後，與機車隊一同下山時，行經台14甲線22.4公里轉彎處，竟失控擦撞外側護欄，人直接飛落近百公尺深山谷，無人車往前滑行20公尺追撞同伴的車才倒下。

仁愛分局率同仁愛消防分隊，及南投縣神鷹山區搜救隊清境中隊抵達現場，合力以繩索下切將人救起，23歲許男幸墜落時有樹木減緩下衝力道，全身多處擦挫傷，目前送台中榮總埔里分院急救中。

警方指出，23歲許姓男子昨晚晚間9時從桃園市出發，與友人各自騎乘大重機夜衝合歡山，今天凌晨抵達合歡山武嶺，徹夜觀星外，也觀看日出的美景，許男疑熬夜未眠，過度疲勞，由台14甲線合歡山公路下山，上午7時20分行經台14甲線鳶峰停車場過後不久，許的機車突然失控擦撞外側護欄，人向外墜落百公尺深山谷，機車則持續向前往山壁方向滑行20公尺，撞到同伴機車才倒下。

同行車友目睹驚險過程，趕緊打電話報警，仁愛分局翠峰派出所趕抵現場，並冒險下切邊坡逾2、30公尺查看，希望確認騎士狀況，並隨即通報仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊清境中隊到場架設繩索，由救難人員下切後再以長背板、繩索救起墜谷的許男，緊急送台中榮總埔里分院，初步檢傷有腦出血及全身多處擦挫傷，目前還在救治中。

仁愛分局表示，雖多次宣導民眾不論上山追雪、觀星、賞日出，都應有充分的休息再上路，然而民眾夜衝合歡山武嶺後經常發生事故，主要是與高山天氣寒冷、疲勞駕駛有絕對關係，加上山路狹窄彎曲，更要注意減速慢行，小心駕車。

重機騎士許男摔落深谷，救難人員到場架設繩索，並冒險下切邊坡近百公尺，再以長背板、繩索救起並送醫。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
重機騎士許男摔落深谷，救難人員到場架設繩索，並冒險下切邊坡近百公尺，再以長背板、繩索救起並送醫。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
重機騎士許男摔落深谷，救難人員到場架設繩索，並冒險下切邊坡近百公尺，再以長背板、繩索救起並送醫。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
重機騎士許男摔落深谷，救難人員到場架設繩索，並冒險下切邊坡近百公尺，再以長背板、繩索救起並送醫。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供

台中榮總 合歡山 武嶺

延伸閱讀

國10東向鼎金系統 砂石車自撞護欄散落砂石 影響雙向車流

奧萬大除夕休園 與合歡山2月8日、9日同步暫停住宿

合歡山殘雪美景迷人 這時上山追雪有「2大特權」

遊覽車衝破護欄翻覆在邊坡 男駕駛救出無生命跡象

相關新聞

影／23歲騎士夜衝合歡山恍神撞護欄 人墜百公尺山谷...車自己跑了

夜衝武嶺GG！桃園市許姓23歲男機車騎士疑似整晚沒睡，上午7時許賞完日出後，與機車隊一同下山時，行經台14甲線22.4公...

注意！北市信義區再現印度男「祈福討錢」 警不排除集團操作

林姓男子日前在台北市信義區百貨商圈遭遇兩名印度籍男子，稱林男有福相，替林男祈福後，屢向林男索討500元現金，林男被迫交錢...

影／專偷全聯清潔盥洗商品 台南竊賊網路轉售2個月營業額40萬

台南市警一分局東門派出所上月29日接獲轄內全聯工作人員報案，稱盤點商品時，發現香氛豆及洗髮精等商品數量短缺，疑遭人竊取，...

影／7人登雪山1女高山症救下山 沒投保無救護證...台中消防局開罰了

7人登山隊攀登雪主線，其中1女高山症，台中市消防隊員今天凌晨會同相關救護人員救回，消防局將依法開罰最少2萬元，並索取搜救...

七星潭無身分男屍漂泊11年 新莊警農曆春節年前助他回家

黎姓男子11年前從新北新莊住處外出便失去聯繫，家人報警協尋皆無所獲。去年11月新莊警比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆花...

女登雪山高山症發作緊急進加壓艙 救難人員立刻下撤輪流背她下山

年約50歲的曾姓女子昨天與山友攀登雪山時出現高山症，緊急撤往369山莊臨時營地使用加壓艙緩解症狀，保七總隊第五大隊接獲通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。