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影／23歲騎士夜衝合歡山恍神撞護欄 人墜百公尺山谷...車自己跑了
夜衝武嶺GG！桃園市許姓23歲男機車騎士疑似整晚沒睡，上午7時許賞完日出後，與機車隊一同下山時，行經台14甲線22.4公里轉彎處，竟失控擦撞外側護欄，人直接飛落近百公尺深山谷，無人車往前滑行20公尺追撞同伴的車才倒下。
仁愛分局率同仁愛消防分隊，及南投縣神鷹山區搜救隊清境中隊抵達現場，合力以繩索下切將人救起，23歲許男幸墜落時有樹木減緩下衝力道，全身多處擦挫傷，目前送台中榮總埔里分院急救中。
警方指出，23歲許姓男子昨晚晚間9時從桃園市出發，與友人各自騎乘大重機夜衝合歡山，今天凌晨抵達合歡山武嶺，徹夜觀星外，也觀看日出的美景，許男疑熬夜未眠，過度疲勞，由台14甲線合歡山公路下山，上午7時20分行經台14甲線鳶峰停車場過後不久，許的機車突然失控擦撞外側護欄，人向外墜落百公尺深山谷，機車則持續向前往山壁方向滑行20公尺，撞到同伴機車才倒下。
同行車友目睹驚險過程，趕緊打電話報警，仁愛分局翠峰派出所趕抵現場，並冒險下切邊坡逾2、30公尺查看，希望確認騎士狀況，並隨即通報仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊清境中隊到場架設繩索，由救難人員下切後再以長背板、繩索救起墜谷的許男，緊急送台中榮總埔里分院，初步檢傷有腦出血及全身多處擦挫傷，目前還在救治中。
仁愛分局表示，雖多次宣導民眾不論上山追雪、觀星、賞日出，都應有充分的休息再上路，然而民眾夜衝合歡山武嶺後經常發生事故，主要是與高山天氣寒冷、疲勞駕駛有絕對關係，加上山路狹窄彎曲，更要注意減速慢行，小心駕車。
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