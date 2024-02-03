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飼主縱放黑豬遊蕩新北山區又棄養 新北開罰3.3萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

近期國際非洲豬瘟開始肆虐，但新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩，飼主不但不聽勸，又隨意把黑豬棄養，新北市動保處表示，山豬、野豬及家豬接觸後，可能會讓病毒傳播、重組，動保處依照動保法，共開罰3.3萬元。

動保處指出，有民眾在新店山區的小坑三路發現有黑色物體在移動，起初以為是山上的野生動物，靠近才發現是一頭黑豬，驚嚇之餘趕緊通報當地里長，請動保處將豬隻收容安置，動保處依據民眾提供線索調閱車籍資料聯繫飼主到案說明。

飼主聲稱，是為了想讓黑豬接近大自然，才把黑豬放養在家裡附近的山區，放任黑豬採食路邊野草及挖掘泥土，但不知道會造成用路人的危險以及危害動物安全。

動保人員經勸導後，請飼主將豬帶回飼養。沒想到時隔數週，動保處接獲烏來里長來電通報，稱有一隻黑豬在路旁遊盪，動保處立刻聯繫上次的疏縱豬隻飼主，飼主也承認他棄養這隻黑豬，隨後動保處派員前往烏來山區查看已無黑豬蹤影。

動保處表示，飼主前後將黑豬疏縱於新店及棄置於烏來山區，已構成疏縱及棄養，動保處依動保法第31條及第29條分別裁處3000元及3萬元罰鍰。

動保處獸醫師黎玉葉表示，豬隻放任山中飼養，不但違反動物保護法，還容易造成防疫破口；目前國際非洲豬瘟及經典豬瘟病毒肆虐，台灣正積極嚴堵非洲豬瘟入侵，並積極朝向豬瘟撲滅邁進。因山豬、野豬及家豬接觸後將可能使病毒傳播、重組，變得更加複雜化，呼籲民眾勿將飼養豬隻隨意放生或帶不明來源豬隻混養。隨意棄置豬隻依違反動保法第5條第3項規定，棄養動物者將可開罰3萬元至15萬元。

新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供
新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供
新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供
新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩。圖／新北市動保處提供

新北 棄養 非洲豬瘟

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