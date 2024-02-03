高雄長照女壓力大酒後墜愛河 消防員搭救...她還喊「不要」

高雄市前金區河東路愛河河段，今天上午傳出1名女子墜河。警、消據報立即趕到現場，消防人員下水搶救，但女子頻喊「不要」，仍強制將她拉上岸，才得悉她酒後心情不佳，將她送醫，挽回一命。

據了解，今天上午近9時，周姓女子（28歲）在愛河落水後，河畔有婦人發現，趕緊向119求救，警方也接獲周女的朋友報案，趕到愛河，發現周女落水。

消防人員下水搶救載浮載沉的周女，但周女不斷掙扎，頻對救她的消防人員說「我不要」，消防人員仍強力拉她靠向河邊拉她上岸送醫，已無大礙。

據悉，周女從事長照服務，凌晨便喝酒，也向朋友訴說自己壓力很大，加上她情緒不穩，直到上午朋友得知她到愛河畔，怕她出事，趕緊報案。

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