快訊

綠白閣揆之爭 黃國昌指他「背叛游錫堃」 林佳龍說話了

綠白「珊昌配」電話羅生門吵翻天 時間軸一次看懂

大學通識教師編制遭濫改 校方東窗事發3奧步逼退

高雄長照女壓力大酒後墜愛河 消防員搭救...她還喊「不要」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區河東路愛河河段，今天上午傳出1名女子墜河。警、消據報立即趕到現場，消防人員下水搶救，但女子頻喊「不要」，仍強制將她拉上岸，才得悉她酒後心情不佳，將她送醫，挽回一命。

據了解，今天上午近9時，周姓女子（28歲）在愛河落水後，河畔有婦人發現，趕緊向119求救，警方也接獲周女的朋友報案，趕到愛河，發現周女落水。

消防人員下水搶救載浮載沉的周女，但周女不斷掙扎，頻對救她的消防人員說「我不要」，消防人員仍強力拉她靠向河邊拉她上岸送醫，已無大礙。

據悉，周女從事長照服務，凌晨便喝酒，也向朋友訴說自己壓力很大，加上她情緒不穩，直到上午朋友得知她到愛河畔，怕她出事，趕緊報案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

周姓女子今天上午在高雄愛河落水，消防人員下水救人，將她拉到岸邊。記者林保光／翻攝
周姓女子今天上午在高雄愛河落水，消防人員下水救人，將她拉到岸邊。記者林保光／翻攝

愛河 長照

延伸閱讀

桃園觀光夜市失火免驚　消防搶救演練籲商家落實安檢

12位猛男美女消防員亮相 脫衣上空露大肌肌

黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

基隆工廠暗夜惡火！消防員因閃燃一度後撤 全力搶救中

相關新聞

影／看畫面...高雄無人巷弄舊機車詭異自燃 6車燒成火球

高雄市三民區澄清路一處巷弄今天上午6時48分許發生一起火燒車意外，消防局獲報出動9車22人前往出水撲滅，幸無人受傷，6機...

國十東鼎金系統砂石車爆胎翻覆 砂石散一地 西向僅路肩可走

國道十號今天上午東向3.7k鼎金系統發生砂石車翻覆意外，國道公路警察指出，該輛砂石車疑似爆胎因素，造成失控翻覆，由於，車...

台南安平運河驚見女浮屍 警方通報檢方相驗釐清死因

今凌晨1時30分，有民眾發現台南安平運河有名女子漂浮在水面上載沉載浮，嚇得連忙報警，台南消防局據報後到場，將女子打撈上岸...

影／專偷全聯清潔盥洗商品 台南竊賊網路轉售2個月營業額40萬

台南市警一分局東門派出所上月29日接獲轄內全聯工作人員報案，稱盤點商品時，發現香氛豆及洗髮精等商品數量短缺，疑遭人竊取，...

高雄長照女壓力大酒後墜愛河 消防員搭救...她還喊「不要」

高雄市前金區河東路愛河河段，今天上午傳出1名女子墜河。警、消據報立即趕到現場，消防人員下水搶救，但女子頻喊「不要」，仍強...

瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海 幸好有穿救生衣...爬上礁石獲救

一名50多歲釣客今天上午在新北市瑞芳區水湳洞萊爾富對面海邊礁石上釣魚，不料一陣大浪襲至，將他打落海，幸好有穿救生衣，游上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。