瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海 幸好有穿救生衣...爬上礁石獲救

一名50多歲釣客今天上午在新北市瑞芳區水湳洞萊爾富對面海邊礁石上釣魚，不料一陣大浪襲至，將他打落海，幸好有穿救生衣，游上礁石沒被沖走，但因有落差爬不上去。消防人員到場救援，幸好只有嗆水送醫救治。

新北市消防局第六大隊上午近10時接獲報案，瑞芳區水湳洞萊爾富對面有釣客落海，後來扶著礁石無法脫困。消防人員到場還看得到人，已經靠岸邊趴在礁石上，但有一些落差爬不上來，因被大浪打落海，身上有穿救生衣。

消防人員到現場，他已自行上岸，無明顯外傷評估意識清醒，因有嗆到海水，送至基隆長庚醫院。消防局出動瑞芳、瑞亭、瑞芳中隊、九份共8車、17人救援。