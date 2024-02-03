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瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海 幸好有穿救生衣...爬上礁石獲救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一名50多歲釣客今天上午在新北市瑞芳水湳洞萊爾富對面海邊礁石上釣魚，不料一陣大浪襲至，將他打落海，幸好有穿救生衣，游上礁石沒被沖走，但因有落差爬不上去。消防人員到場救援，幸好只有嗆水送醫救治。

新北市消防局第六大隊上午近10時接獲報案，瑞芳區水湳洞萊爾富對面有釣客落海，後來扶著礁石無法脫困。消防人員到場還看得到人，已經靠岸邊趴在礁石上，但有一些落差爬不上來，因被大浪打落海，身上有穿救生衣。

消防人員到現場，他已自行上岸，無明顯外傷評估意識清醒，因有嗆到海水，送至基隆長庚醫院。消防局出動瑞芳、瑞亭、瑞芳中隊、九份共8車、17人救援。

第六大隊大隊長羅億田表示，穿著救生衣可以大幅提升獲救率，呼籲釣客釣魚時務必穿著救生衣、釘鞋，出發前查看潮汐資料、注意礁石濕滑，如果沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等免費借用。

瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海，幸好穿救生衣爬上礁石獲救。記者游明煌／翻攝
瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海，幸好穿救生衣爬上礁石獲救。記者游明煌／翻攝
瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海，幸好穿救生衣爬上礁石獲救。記者游明煌／翻攝
瑞芳水湳洞大浪襲釣客落海，幸好穿救生衣爬上礁石獲救。記者游明煌／翻攝

水湳洞 瑞芳

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