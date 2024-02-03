搶救「最老」死囚王信福 救援大隊明嘉義市年貨大街聲援送春聯

槍殺2名警察被判死刑定讞，12年未槍決！國內治安史上最老「死囚」72歲王信福，聲請釋憲，憲法法庭判合憲，台灣廢除死刑推動聯盟等多個民間團體組王信福救援大隊，明天上午在嘉義市中央廣場年貨大街開記者會聲援，發送「信福和順」春聯給民眾。

參與救援的台灣圖書室文化協會理事長林詩涵說，年節將至，王信福、邱和順救援大隊明天分別在嘉義與台北年貨大街辦記者會，快閃發放「信福和順」春聯。邀請大家不要遺忘正在死牢中等待救援的王信福與邱和順兩件死刑冤案。

王信福是嘉義人，是救援大隊選擇來嘉理由，明天記者會邀請王信福家人前來，作為死刑冤案當事者家屬，是另一種「受害者家屬」。只是加害者不是任何一個個人，而是龐大司法系統、是國家。

王信福救援大隊說，72歲王信福是全台年紀最大死刑犯，1990年無端捲入卡拉OK殺警案，該案僅依粗糙證據調查、薄弱供述證據、未經對質詰問證詞，將王信福定死罪。王信福2006年返台遭捕，2011年遭判死刑確定，目前關押台南看守所。

由民間團體、義務律師組成的救援大隊正努力找出更多救援的可能性。除法律策略上，在公眾倡議部分，希望藉各式各樣倡議方法，讓更多人了解台灣發生的冤案，讓更多人認識、知道，並且記得王信福與邱和順兩人。