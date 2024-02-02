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影／盧秀燕清水分局慰問波麗士 自曝身為長媳、大嫂「也要準備一桌」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

下周就是農曆春節連續假期，今晚8點多，台中市長盧秀燕與議長張清照到清水警分局慰勞員警，盧秀燕致詞提到，她身為長媳、大嫂，往往6點才到家，6點半全家要吃飯，「我也要準備一桌出來」，隨後再趕行程，因為她工作可以讓市民更安全，她覺得很幸福。盧感謝警方在重要節日的工作付出，很辛苦，相信家人會以你們為榮。

今晚8點多，盧秀燕與張清照、台中市警察局局長李文章等人到清水警分局頒發春節慰問品，慰問警察執行「113年加強重要節日安全維護工作」的辛勞。

盧秀燕表示，加強重要節日安全維護工作長達2周，就是以往的「春安」，而春安的工作精神，就是讓市民安心過年，她也祝福大家「闔府安康」。

盧秀燕也分享，自己身為長媳、大嫂，往往6點才到家，6點半全家要吃團圓飯，「我也要準備一桌出來」，有時候她晚上還要再門工作，「我也在付出，但我感到幸福，因為我的工作可以讓市民更安全，我覺得我很幸福」。

盧秀燕強調，警界在春節工作付出很多、很辛苦，但你們的家人會以你們為榮。

話鋒一轉，盧秀燕說，各位都是城市的英雄，議長張清照晚上很冷也要出來，更幽默地說，「他比我們還要冷，因為頭頂沒戴帽子(指頭髮)比較冷」，讓現場波麗士們莞爾一笑，氣氛輕鬆。

隨後，盧秀燕前往清水區南社里守望相助隊協勤人員以及清水消防分隊、清水警分局大秀派出所，提振警察、消防同仁及協勤民力士氣。

清水分局分局長蔡慶星表示，重要節日期間警方除了做好治安維護工作外，更重要的是連續春節假期的交通疏導工作，會全力以赴，一定做到「一路順暢、人車平安」，建構「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的環境，讓大家過一個平安、如意的春節假期。

下周就是農曆春節連續假期，今晚8點多，台中市長盧秀燕與議長張清照到清水警分局慰勞員警，盧秀燕感謝警方在重要節日的工作付出，很辛苦，相信家人會以你們為榮。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是農曆春節連續假期，今晚8點多，台中市長盧秀燕與議長張清照到清水警分局慰勞員警，盧秀燕感謝警方在重要節日的工作付出，很辛苦，相信家人會以你們為榮。圖／台中市警察局清水分局提供

春節 盧秀燕

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