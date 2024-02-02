影／基隆往沖繩...地中海榮耀號外籍旅客落海獲救 郵輪4日將返基港

亞太地區最大郵輪17萬總噸的「地中海榮耀號」，1月30日從基隆出發到日本沖繩，昨傳出一名人員在日本當地時間晚間約10點，從船上落海獲救送醫。航港局今回應表示，落海人員為外國籍旅客，緊急搶救已無大礙，已由日方接手處理後續事宜，至於郵輪將按既定時間4日上午返回基隆港。

基隆港務分公司說，「地中海榮耀號（MSC Bellissima）」今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式，航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。

航港局說明指出，「地中海榮耀號」1月30日自基隆港前往沖繩停靠，昨晚間突然發生外籍旅客落海事件，落海水域在沖繩島附近海域，為日本沖繩縣若霞碼頭。落海旅客已被當地搜救人員救起並送醫治療，落海人員不會隨船續航，原則上不致影響原訂2月4日上午7時靠泊基隆港西三碼頭的時程。此案已由日方接手處理後續事宜，包括事發原因、經過，將由日本當地機關進行海事調查，待郵輪返回基隆港，航港局也將派員登船調查。

基隆港務分公司主任秘書張維鍵今天上午說明，有詢問MSC在台灣的總代理的公司，他們也不清楚，只知道是有人在日本的海域附近落海，是否為台灣旅客，還在查詢當中。

張維鍵表示，目前只知道人已經救上來，送醫救治。MSC預計2月4日返回基隆港，預計上午7時旅客會下船，航港局已準備好屆時會上船了解這件事情整個過程調查。