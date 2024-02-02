影／新莊男闖民宅亮槍刀談判 警開2槍逮1人2人在逃

鍾男疑向盧男借車發生車禍卻沒把車修好，昨晚盧男帶著兩友到鍾男新莊住處找鍾談判。鍾男正在洗澡聽到外面有人找他，還出言嗆罵先行報警。不久盧男持槍硬闖浴室槍抵鍾男，警方趕抵控制屋外陳男，盧男跑進車內與另名同夥開車欲逃，過程衝撞員警，遭警鳴開兩槍順利逃脫，警持續追緝2嫌。

據了解，鍾姓男子（45歲）及盧姓男子（38歲）是從小到大的朋友，日前鍾男與綽號「阿胖」的男子向盧男借車外出，卻發生車禍導致部分車身毀損。鍾男雖把車送修歸還，但盧男卻覺得車沒有修妥，還質疑為何「阿胖」都沒負責，多次要鍾男找「阿胖」一起出來面對談談。

昨天晚上7時39分左右，盧男開車載著陳男（41歲）及另名友人，來到鍾男位於新北市新莊區中平路152巷公寓1樓住處，欲找鍾男談判賠償。3人開車抵達，一男坐於車上，盧男帶槍、刀與陳男一起下車。

陳男在外把風，盧男直接拉開紗門闖進屋內，此時鍾男正在浴室洗澡，聽到客廳有人出言不善找他，先用手機打電話報警。隨後輕開浴室門隔著門隙查看，既見盧男站在浴室外，當場要他出來面對，質問「阿胖人在哪裡？」、「給我他聯絡方式找他出來」等話。

鍾男回說「阿胖就不想跟你碰面」雙方為此在屋內發生爭執。盧男竟用槍、刀抵住全身光溜的鍾男，就是要鍾男給「阿胖」聯絡方式，兩人堅持在那誰也不讓。還好線上警方趕抵，見一輛車違停在屋外，車內坐著一人，陳男則若無其事站在屋外把風。

警先控制陳男進行盤查，此時，盧男聽到屋外有警用無線電聲音，趕緊衝出屋外坐上車，旋即開車準備逃離。鐘男顧不得全身光溜，大聲向警喊叫「就是他（盧男）！就是他！」過程中，盧男開車衝撞員警未果，遭警方對空鳴開兩槍。