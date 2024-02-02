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白牌車收100元車資 挨罰10萬吊照、牌

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東監理站與警局交通隊在市區查獲1輛載客白牌車，當場開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供
台東監理站與警局交通隊在市區查獲1輛載客白牌車，當場開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供
春節將至，台東市今年元宵節系列活動除傳統遶境及炮炸寒單，市公所更結合海洋生態教育，導入AR科技。因應大量觀光人潮，公路局台東監理站為保障民眾搭計程車權益，昨聯合取締違規營業白牌車，當場就查獲1輛，車主辯稱乘客租車，未料乘客坦承付車資100元，當場「露餡」，遭重罰10萬元。

台東市元宵活動與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮齊名，為讓參加遶境及炸寒單活動的民眾有新鮮體驗，今年首度加入AR科技，即日起至4月30日止有飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈3種體驗場景，民眾透過手機掃描QR Code下載 APP，就能選擇主題活動場景。

因應觀光人潮湧入台東，公路局台東監理站前天會同警局交通隊聯合稽查違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛，車主辯稱是乘客租車，忘了帶出租單，不料乘客坦承付100元車資，車主被重罰10萬元並吊扣駕照及車牌4個月。

監理站站長洪美芳說，依據「公路法」，未經申請核准而經營汽車運輸業即違規，白牌車違規載客，可開罰10萬至2500萬元，吊扣駕照及牌照4個月；運輸業者得依情節輕重，罰額相同，並勒令歇業，去年至今，已舉發6件違規白牌，且白牌車不會投保乘客險，呼籲民眾切勿搭違法自用車。

元宵節 台東 炸寒單 監理站 計程車 駕照 鹽水蜂炮

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