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24小時守望黃色小鴨...基層員警怨變免費保全、沒便當吃 高市警局說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

「黃色小鴨」睽違10年重返高雄，小鴨朝聖旋風讓市府宣稱開幕加上周假日破60萬人次、創下10億元觀光產值，但爆滿遊客讓執勤員警被操翻，在臉書社團貼文批評，為了護鴨撒了一堆警力，還得24小時定點守望，成了免費保全；市警局表示，因遊客爆多，維護小鴨和民眾安全及交通秩序，編排警力有其必要性。

臉書社團「靠北Police」有員警貼文抱怨，指黃色小鴨促進高雄觀光是不錯，但為了護鴨撒一堆警力，市區勤務繁忙已警力不足，為期一個月24小時定點守望小鴨，平常晚上守望酒店、KTV當免費保全就算了，現在2顆黃色大汽球凌駕於治安之上。

有基層員警抱怨，執勤人員24小時輪班執勤，守護兩顆大氣球，竟然還沒有便當可以吃？連警用機車都無處可停放；基層質疑，一句「經費有限，無法提供便當，那觀光收入的錢去哪了？」。

市警局回應表示，參與黃色小鴨的警察同仁自1月31日起已全面提供跨越用膳時段的便當，勤務規畫已依據人潮車流狀況滾動式修正，以減輕同仁負荷；苓雅分局亦設置行動補給站，隨時讓同仁補充體力。此外，會場附近有規畫機車停車位，已宣導同仁依規定停放。

市警局指出，因遊客爆多，維護小鴨和參觀民眾的人身安全，及周邊交通秩序，編排警力執行勤務有其必要性。

「黃色小鴨」10年後重磅回歸高雄。記者劉學聖／攝影。本報資料照片
「黃色小鴨」10年後重磅回歸高雄。記者劉學聖／攝影。本報資料照片
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「黃色小鴨」10年後重磅回歸高雄。記者劉學聖／攝影。本報資料照片
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