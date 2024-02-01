「是我處理掉的」認2年前將嬰屍埋在自家後山 嘉義父對棄嬰地點說辭反覆

一名30多歲男子約2年前涉嫌將妻子在家中廁所生產的新生嬰兒埋屍自家後山，嘉義檢警去年底接獲家屬通報展開偵查，昨天男子經測謊承認「孩子是我處理掉的」，埋在住家後山，今早檢警現場展開搜索仍未果，男子對棄嬰地點說辭反覆，檢警深入偵辦中，初步排除非虐嬰事件。

嘉義地檢署表示，偵查事證尚有不明，請靜待司法調查，偵查告一段落，適宜對外說明時，將由地檢署主動發布。

據了解，這對夫妻年約30多歲，2年前妻子在自家廁所產下新生嬰兒，疑出生時已全身發黑，無生命跡象，慘遭父親埋屍後山，但同住家屬指有聽見嬰兒啼哭聲，卻一直都沒看見小孩出現，查覺有異，去年12月底到市警局報案後轉回中埔分局偵辦。

檢警昨天對父親進行測謊成功突破心防，父親承認自己把孩子處理掉，並埋屍於距住家40分鐘走路路程的後山，檢方今早帶隊前往埋屍地點展開地毯式搜索，但父親卻又說是把小孩丟到溪水裡，對於棄埋嬰地點說辭反覆。

父親涉嫌埋嬰屍案，檢警指出，偵查事證尚有不明，仍待查證中，初步排除非虐嬰事件。律師嚴庚辰表示，父親自行掩埋死嬰行為，恐觸犯遺棄屍體罪，若胎兒當時是有生命跡象，父親誤認無生命跡象，可能構成過失自死罪，若父親明知有生命卻還是掩埋掉，可能構成殺人罪。