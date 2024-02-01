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向大海致敬淨灘 澎湖民眾拾獲毒品漂流物

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖湖西鄉公所今天進行龍門海灘淨灘時，意外拾獲1100多公克「古柯鹼」毒品，市值高達新台幣5000多萬元。由於包裝袋已長滿藤壺，找不到貨主源頭，全案交由馬公警方處理。

澎湖湖西鄉長陳振中表示，公所辦理「向大海致敬」活動，今天上午在龍門海邊撿拾海漂廢棄物，一名工作人員在石堆中，撿到一包層層塑膠袋包裝的東西，經以刀子切開查看，才發現裡面包裝很密的是白色粉末，覺得可疑，就近向馬公警分局龍門派出所報案。

員警利用簡易儀器，初步判斷是海洛因類毒品，立即送請澎湖縣警局檢驗，結果驗出是毒品古柯鹼，總重達1100多公克。

由於淨灘工作人員發現這包毒品時，裡面還有多層膠膜與保麗龍盒子，研判是毒梟海上丟包運毒；從外包袋長滿藤壺，顯然在海上漂流有一段時日，可能受最近海域風浪大，被吹流至龍門沙灘岸際。這包價值5000多萬元的「古柯鹼」毒品屬海漂無主物，淨灘拾獲民眾無法領到獎金，目前暫扣留在警局中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 澎湖縣 馬公

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