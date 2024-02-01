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武界部落滿江紅開始紅了 南投監警展開聯合稽查白牌車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游，每逢冬春枯水期，最著名的水生蕨類「滿江紅」等植物，開始變色分布在淺溪中，吸引大量遊客前往觀賞，南投監理站配合警方在武界地區周邊辦理聯合稽查違法營運白牌車，共攔查各式車輛20輛，並查獲一般違規案件12件。

法治村武界部落位在仁愛鄉和信義鄉交界，因被群山環繞，常有雲海、雲瀑，而有「雲的故鄉」之稱，更因位在濁水溪上游，坐擁險峻峽谷地形及開闊溪床，每年入冬枯水期後水勢平緩，滿江紅、水綿等水生植物因此漂浮在水面上及溪床邊。

最近水生蕨類「滿江紅」已在低溫催化下，已由綠轉為橙、紅等不同顏色，隨著水流變換各種造型，搭配湛藍天空，讓遊客讚歎美得像幅畫，也有「上帝調色盤」美譽，遊客到訪除欣賞「滿江紅」，部落的櫻花也正盛開，正是前往部落賞景好時機。

南投監理站指出，白牌車暗藏乘車風險，過往常見武界地區周邊有人違法營運白牌車載客，為維護民眾搭車權益及保障合法運輸業，配合警方共同執行稽查勤務，加強取締出沒的白牌車，第一天就攔查各式車輛20輛，並查獲一般違規案件12件。

站長黃永松並強調，如查獲個人違規營業行為，將處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月，南投監理站將會繼續不定期不定點排班持續執法，籲民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車。

南投監理站配合警方在武界地區周邊辦理聯合稽查違法營運白牌車，一天下來共攔查各式車輛20輛。圖／南投監理站提供
南投監理站配合警方在武界地區周邊辦理聯合稽查違法營運白牌車，一天下來共攔查各式車輛20輛。圖／南投監理站提供
南投監理站配合警方在武界地區周邊辦理聯合稽查違法營運白牌車，一天下來共攔查各式車輛20輛。圖／南投監理站提供
南投監理站配合警方在武界地區周邊辦理聯合稽查違法營運白牌車，一天下來共攔查各式車輛20輛。圖／南投監理站提供
每逢冬春枯水期，南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。圖／本報資料照片
每逢冬春枯水期，南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。圖／本報資料照片
每逢冬春枯水期，南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。圖／本報資料照片
每逢冬春枯水期，南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。圖／本報資料照片

南投 濁水溪 監理站

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