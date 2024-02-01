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救援八通關古道摔傷女山友 示警狼煙未熄滅延誤空勤直升機吊掛
一支7人登山隊伍攀登八通關古道，其中一名張姓女山友不慎摔倒，空勤黑鷹直升機今天出動救援，待救者為吸引注意，施放狼煙並鋪設反光用的錫箔急救毯，但直升機來到時未能先行移除，雖然成功吊掛救出，也因此多花了時間溝通排除障礙。空勤總隊提醒，直升機下降時會有強大氣流，有可能吹散火源引發森林火災，務必配合先行清除地面障礙物。
花蓮縣消防局昨天下午3時許接獲台南市政府轉報山域事故，一支7人登山隊伍，上月27日由花蓮瓦拉米進入八通關古道，原定4日原路下山，但一名23歲張姓女山友，不慎摔傷，頭部有1公分撕裂傷，左肩、左腰、右腳踝多處拉傷、扭傷，且噁心想吐，疑似腦震盪，已無法行走，由隊員陪同，人在雷波斯駐在所營地待援。
消防局會同相關單位集結7人地面部隊，為搶救援時效，也同步請求空勤總隊協助。
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天上午7時20分出動，到場時發現，地面鋪設狼煙和鋁箔紙，空勤人員在空中嘗試以手勢溝通15分鐘，待狼煙熄滅、地面障礙物移除後，才能將搜救員吊掛出艙到地面，為患者檢傷評估，再將張姓女山友吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場空地，8時48分降落，由消防局救護車接駁送醫。
空勤人員提醒，直升機接近下降時，會伴隨強大下洗氣流，地面若鋪設錫箔急救毯，會被吹起，可能危及直升機，而火堆也可能會被吹散，造成森林火災，提醒山友，若在山區等待空勤直升機救援，在直升機到達時，一定配合指示熄滅狼煙及清除地面障礙物，以免延誤救援時間。
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