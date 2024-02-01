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影／高雄阿伯落美人圈套砸百萬投資 警三寸不爛之舌勸服

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

65歲李姓男子和71歲陳姓老翁落入詐騙集團美人計圈套，被長髮清純妹遊說投資，其中李男到銀行欲解百萬定存投資冰島普洱茶，陳翁則砸30萬買股票後，又被慫恿再匯80萬就能出金，警方以三寸不爛之舌阻止李男匯款，另和陳計誘車手取款，逮獲1男。

高雄市李姓男子聽信有正妹頭像的女網友話術，到銀行欲解百萬定存欲投資冰島普洱茶，被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市李姓男子聽信有正妹頭像的女網友話術，到銀行欲解百萬定存欲投資冰島普洱茶，被警方勸阻。記者石秀華／翻攝

三民二警分局鼎金所警員陳宏緯、陳琮諺昨天上午9時許執行巡邏勤務，接獲民族一路銀行行員通報，指有民眾疑似遭到詐騙，請求警方協助。

警方抵達銀行後，得知李姓男子（65歲）在網路結交綽號「樂樂」女子，對方每天噓寒問暖，分享日常生活大小事以及靠投資普洱茶賺差價的資訊，李在高報酬、穩賺不賠的話術洗腦下，深信在正妹陪伴下可邁向致富之路，想解除100萬元定存，全數投資女方所說的冰島古樹普洱茶。

警方當下告知李男對方是詐騙集團設下的美女照片投資詐騙手法，並以案例教育李男如何防範，李才恍然大悟打消匯款。

另71歲陳姓老翁深信一名有美女頭像的女網友話術，投資30萬買股票，欲提獲利出金時，又被要求要再付80萬信用金才能出金，陳懷疑遭詐騙，上月29日向鳳山警分局五甲派出所警方報案，警方告知陳已落入詐騙圈套。

警方和陳翁將計就計，計誘對方隔天下午2時在鳳山區三誠路取款，副所長陳諺陞帶隊前往約定地點埋伏，當場逮獲梁姓車手（32歲），並在梁的身上查扣偽造工作證、收款證明及印章。

梁眼見事跡敗露，坦承依詐騙集團指示前來收款；警詢後被依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市李姓男子聽信有正妹頭像的女網友話術，到銀行欲解百萬定存欲投資冰島普洱茶，遭警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市李姓男子聽信有正妹頭像的女網友話術，到銀行欲解百萬定存欲投資冰島普洱茶，遭警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓老翁聽信有正妹頭像的女網友話術，投資30萬買股票後，被要求要付80萬才能出金報警，警計誘逮取款的梁姓車手。記者石秀華／翻攝

冰島 詐騙集團 車手

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