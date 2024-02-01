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春節前...清水警今起巡守45家金融機構 舉家外出可申請巡邏服務

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構有45家，農曆春節將近，為加強重要節日安全維護工作，守護民提領、存款安全，清水警分局今天開始規劃警力在各金融機構，以密集式交叉巡守方式執行安全維護，讓民眾安心過好年。

清水警方表示，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，保住民眾荷包；民眾若有大量提(存)款可向鄰近派出所申請警方協助護送。

清水警分局長蔡慶星表示，每逢春節連續假日，舉家外出旅遊人數可能大幅提升，遠遊期間，警方為維護民眾舉家外出住居安全，有需要的民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐(派出)所請警方協助維護其家戶住居安全，警方受理後，會現地勘查申請人住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。

台中清水警分局今天開始，規劃警力在各金融機構共45處，以密集式交叉巡守方式執行安全維護，讓民眾安心過好年。圖／警方提供
台中清水警分局今天開始，規劃警力在各金融機構共45處，以密集式交叉巡守方式執行安全維護，讓民眾安心過好年。圖／警方提供

工作運 節日 詐騙集團

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